Марк Тишман взял след и разоблачил певца, который управлял Артемоном

По итогам пятого выпуска в финальной номинации оказались Василиса Прекрасная, исполнившая хит Кайли Миноуг Can't Get You Out of My Head, Артемон и Соловей-разбойник, который выступил с песней "Ума Турман" группы Uma2rman. По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов. Жюри решило первым раскрыть аватар Василисы Прекрасной и единогласно назвало имя - Алиса Мон, но ошиблось. Второй кандидатурой на разоблачение был Артемон. Все судьи сказали, что это Митя Фомин, и оказались правы.

"Я расстроился, что покинул проект. Была иллюзия, что можно дойти до конца, тем более, когда начинаешь прятаться за аватаром, то входишь во вкус, появляется азарт. Считаю, что вышел рановато. Мне предложили несколько образов на выбор, и я старался отталкиваться от обратного - выбирать аватар, который в меньшей степени ассоциируется со мной. Меня вряд ли ожидаешь увидеть за собакой чёрной масти. А потом, у нас в детстве в семье жил пудель Артемон. Так что этот аватар подкупил меня ещё и личными детскими воспоминаниями.

Это был очень интересный опыт пребывания в чужом теле. Самым сложным для меня была работа с голосом: нужно найти у себя такой тембр, за которым можно спрятаться. В проекте все аватары один другого лучше. Больше всех мне понравились Лиса из женских аватаров и Змей Горыныч из мужских, буду болеть за них", - сказал Митя Фомин.



В первом выпуске Артемон исполнил песню Филиппа Киркорова "Стеснение пропало". Марк Тишман предположил, что этим аватаром управляет певец Юрий Николаенко. Иде Галич Артемон напомнил ЮрКисса, члены жюри согласились с этой версией. Спустя неделю этот аватар выступил с песней Муслима Магомаева "Чёртово колесо". Сергей Лазарев подумал, что за ним скрывается Стас Пьеха, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман и Ида Галич согласились с коллегой, а вот Ирина Понаровская решила и вовсе не отгадывать этого аватара.

В третьем выпуске цифровой герой исполнил песню Enjoy the Silence группы Depeche Mode. У звёздных судей появилось ещё несколько версий: Коста Лакоста, Ярослав Малый, IVAN и Митя Фомин, чьё имя первым назвал Марк Тишман. После исполнения хита Шуры "Ты не верь слезам" члены жюри решили, что аватаром Артемона может управлять Александр Олешко. В минувшем выпуске этот аватар исполнил песню "Знак Водолея" группы "Винтаж": после выступления у членов жюри не осталось сомнений, что аватаром Артемона управляет Митя Фомин.