Жюри шоу "Суперстар!" в первый и последний раз спасло участника от вылета. Кому повезло?

В эфир НТВ вышел пятый выпуск музыкального шоу "Суперстар!", в котором ретро-звёзды пытаются перезапустить свою карьеру или напомнить о себе. Этот выпуск оказался примечателен не только тем, что в гости пришёл Виктор Дробыш, но и тем, что жюри использовали единственную возможность за весь сезон спасти конкурсанта.

Новая программа была посвящёна творчеству Виктора Дробыша, поэтому композитор на один эпизод присоединился к судейской бригаде, заменив Стаса Пьеху, чтобы лично оценить выступления конкурсантов.

Так, Феликс Царикати впервые спел на английском языке, выбрав песню Help You Fly, с которой IVAN в 2016 году представлял Белоруссию на "Евровидении", Татьяна Маркова исполнила хит Славы "Одиночество", причём дважды: сольно в рамках конкурса, а затем с Лерой Кудрявцевой, Лолитой и Наташей Королёвой на бис, а Игорь Наджиев поразил членов жюри своей версией композиции Валерии "От разлуки до любви".

"Суперстар! 4". Пятый выпуск. пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Пятый выпуск. пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Пятый выпуск. пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Пятый выпуск. пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Пятый выпуск. пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар! 4". Пятый выпуск. пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам голосования жюри лидером стал Игорь Наджиев, набравший 39 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы разделили Алексей Глызин, Алексей Гоман и Кай Метов с 36 баллами. На третьем месте расположилась Анастасия Макаревич, заработав за пять выпусков 35 баллов.

"Суперстар! 4". Пятый выпуск. пресс-служба телеканала НТВ.

В этом сезоне Лолита решила разобрать свой гардероб и дать платьям, которым по 10-20 лет, вторую жизнь. В каждом выпуске она появляется в наряде, в котором уже выходила на сцену в конце 1990-х и начале нулевых, тем самым доказывая, что всё новое - это хорошо забытое старое.

Начиная со второго выпуска, проект покидает один артист, набравший наименьшее количество баллов. Из шоу уже выбыли Лика Стар, Лариса Черникова и Екатерина Суржикова. В этот раз на последней строчке турнирной таблицы оказалась Татьяна Маркова, заработавшая 33 балла.

"Суперстар! 4". Пятый выпуск. пресс-служба телеканала НТВ.

По правилам шоу она должна была покинуть "Суперстар!". Певица, увидев оценки, не смогла сдержать слёз. Заметив реакцию участницы, ведущий программы Вадим Такменёв постарался приободрить её: "Огромное спасибо, Татьяна, нижайший поклон, что вы решились на этот эксперимент, что вы кардинально менялись от выпуска к выпуску, что вы брались за те вещи, за которые раньше, может быть, никогда бы и не взялись. Вы красивая, вы потрясающая, вы смелая!". Маркова поблагодарила его за приятные слова и согласилась, что участие в проекте стало для неё непростым экспериментом.

У членов жюри была возможность спасти конкурсантку от выбывания, поэтому ведущие дали им время на тайное голосование. Это решение, напомним, они должны были принять единогласно, в итоге благодаря судьям Маркова осталась на проекте. Таким образом, борьбу за звание "суперстара" продолжают семь участников.