Жюри шоу "Суперстар!" в первый и последний раз спасло участника от вылета. Кому повезло?

Новая программа была посвящёна творчеству Виктора Дробыша, поэтому композитор на один эпизод присоединился к судейской бригаде, заменив Стаса Пьеху, чтобы лично оценить выступления конкурсантов.
Так, Феликс Царикати впервые спел на английском языке, выбрав песню Help You Fly, с которой IVAN в 2016 году представлял Белоруссию на "Евровидении", Татьяна Маркова исполнила хит Славы "Одиночество", причём дважды: сольно в рамках конкурса, а затем с Лерой Кудрявцевой, Лолитой и Наташей Королёвой на бис, а Игорь Наджиев поразил членов жюри своей версией композиции Валерии "От разлуки до любви".
По итогам голосования жюри лидером стал Игорь Наджиев, набравший 39 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы разделили Алексей Глызин, Алексей Гоман и Кай Метов с 36 баллами. На третьем месте расположилась Анастасия Макаревич, заработав за пять выпусков 35 баллов.
В этом сезоне Лолита решила разобрать свой гардероб и дать платьям, которым по 10-20 лет, вторую жизнь. В каждом выпуске она появляется в наряде, в котором уже выходила на сцену в конце 1990-х и начале нулевых, тем самым доказывая, что всё новое - это хорошо забытое старое.
Начиная со второго выпуска, проект покидает один артист, набравший наименьшее количество баллов. Из шоу уже выбыли Лика Стар, Лариса Черникова и Екатерина Суржикова. В этот раз на последней строчке турнирной таблицы оказалась Татьяна Маркова, заработавшая 33 балла.
По правилам шоу она должна была покинуть "Суперстар!". Певица, увидев оценки, не смогла сдержать слёз. Заметив реакцию участницы, ведущий программы Вадим Такменёв постарался приободрить её: "Огромное спасибо, Татьяна, нижайший поклон, что вы решились на этот эксперимент, что вы кардинально менялись от выпуска к выпуску, что вы брались за те вещи, за которые раньше, может быть, никогда бы и не взялись. Вы красивая, вы потрясающая, вы смелая!". Маркова поблагодарила его за приятные слова и согласилась, что участие в проекте стало для неё непростым экспериментом.
У членов жюри была возможность спасти конкурсантку от выбывания, поэтому ведущие дали им время на тайное голосование. Это решение, напомним, они должны были принять единогласно, в итоге благодаря судьям Маркова осталась на проекте. Таким образом, борьбу за звание "суперстара" продолжают семь участников.