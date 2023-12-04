И на Марсе будут яблони цвести! ТНТ покажет фантастическую комедию Кибердеревня"

2100 год. Много лет назад человечество пыталось обустроиться на Марсе, но сейчас планета опустела. Остался только фермер Николай, который вместе с женой и двумя дочками ведёт роботизированное хозяйство. Специальные датчики показывают в режиме реального времени психологическое и физическое состояние куриц. На каждый корове есть уникальной QR-код. Берёзки-локаторы меняют погоду. Помогают вести хозяйство роботы, одетые в деревенскую одежду. Однажды раю на Марсе приходит конец. Огромная компания "Ижевск Дайнемикс" во главе с жадным руководителем Барагозиным хочет построить на месте хозяйства завод и добывать минерал недоступиум. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.
Юмор в "Кибердеревне" рождается на забавном стыке технологий будущего и анахронизмов из прошлого. Скоростной поезд от Марса к Земле окрашен в цвета компании РЖД. Николай ведёт роботизированное хозяйство, но не снимает смешной кепки и старого ватника. Остались в будущем и бабули с сумками-тележками для продуктов, но теперь ручная кладь оборудована реактивным двигателем.
Идея проекта зародилась на канале birchpunk, иронично показывающем российское будущее, ещё во времена пандемии коронавируса. Спустя три года благодаря компании "Место силы" трансформировалась в полноценный сериал, который стал хитом онлайн-платформы.
Сай-фай про космо-Россию стал самым популярным комедийным сериалом на Кинопоиске в этом году, в онлайн-кинотеатре его уже посмотрели 3 миллиона подписчиков. Теперь отправиться в космическое путешествие вместе с героями "Кибердеревни" смогут и зрители канала ТНТ.
Роль фермера Николая исполнил артист театра, кино и дубляжа Сергей Чихачёв, его роботизированного напарника - сразу три актёра: Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк, а озвучил Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублёвки", "Нина"). Также в актёрский состав "Кибердеревни" вошли Григорий Скряпкин, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие.