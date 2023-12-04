4 декабря
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И на Марсе будут яблони цвести! ТНТ покажет фантастическую комедию Кибердеревня"

Канал ТНТ выпускает в эфир не только свои долгоиграющие проекты, но и хиты стримингов. Сегодня, 4 декабря, состоится телепремьера нашумевшего сериала "Кибердеревня", проделавшего путь от YouTube-канала со своей фанбазой до топа онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Сериал "Кибердеревня".
Сериал "Кибердеревня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

2100 год. Много лет назад человечество пыталось обустроиться на Марсе, но сейчас планета опустела. Остался только фермер Николай, который вместе с женой и двумя дочками ведёт роботизированное хозяйство. Специальные датчики показывают в режиме реального времени психологическое и физическое состояние куриц. На каждый корове есть уникальной QR-код. Берёзки-локаторы меняют погоду. Помогают вести хозяйство роботы, одетые в деревенскую одежду. Однажды раю на Марсе приходит конец. Огромная компания "Ижевск Дайнемикс" во главе с жадным руководителем Барагозиным хочет построить на месте хозяйства завод и добывать минерал недоступиум. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

Сериал &quot;Кибердеревня&quot;.
Сериал "Кибердеревня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Юмор в "Кибердеревне" рождается на забавном стыке технологий будущего и анахронизмов из прошлого. Скоростной поезд от Марса к Земле окрашен в цвета компании РЖД. Николай ведёт роботизированное хозяйство, но не снимает смешной кепки и старого ватника. Остались в будущем и бабули с сумками-тележками для продуктов, но теперь ручная кладь оборудована реактивным двигателем.

Сериал &quot;Кибердеревня&quot;.
Сериал "Кибердеревня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Идея проекта зародилась на канале birchpunk, иронично показывающем российское будущее, ещё во времена пандемии коронавируса. Спустя три года благодаря компании "Место силы" трансформировалась в полноценный сериал, который стал хитом онлайн-платформы.

Сай-фай про космо-Россию стал самым популярным комедийным сериалом на Кинопоиске в этом году, в онлайн-кинотеатре его уже посмотрели 3 миллиона подписчиков. Теперь отправиться в космическое путешествие вместе с героями "Кибердеревни" смогут и зрители канала ТНТ.

Сериал &quot;Кибердеревня&quot;.
Сериал "Кибердеревня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Кибердеревня&quot;.
Сериал "Кибердеревня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Кибердеревня&quot;.
Сериал "Кибердеревня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Кибердеревня&quot;.
Сериал "Кибердеревня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Роль фермера Николая исполнил артист театра, кино и дубляжа Сергей Чихачёв, его роботизированного напарника - сразу три актёра: Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк, а озвучил Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублёвки", "Нина"). Также в актёрский состав "Кибердеревни" вошли Григорий Скряпкин, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие.

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