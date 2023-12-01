Жадность фраера сгубила: Константин Богомолов перестарался с количеством жён и любовниц в сериале "Кеша должен умереть"

Сегодня, 1 декабря, в онлайн-кинотеатре KION от МТС состоится эксклюзивная премьера криминально-иронического сериала "Кеша должен умереть" про архитектора, который построил для своего удовольствия и комфорта целую экосистему из любящих его женщин, а они решают его прикончить. Режиссёром и исполнителем главной роли стал режиссёра первого сезона "Содержанок" Константин Богомолов, а продюсером выступил Валерий Тодоровский ("Оттепель").

В жизни Иннокентия Мельникова (или просто Кеши) много женщин. Первая любовь Лена - теперь его коллега по архитектурному бюро, Кеша не только поддерживает с ней тайную связь, но и доверяет ей все свои секреты. С актрисой Юлей - бывшей женой и мамой своего старшего сына Пети - он периодически спит и ещё ведёт эротические беседы по телефону. Нынешняя жена Варя - домохозяйка, озабоченная здоровым образом жизни своей семьи: самого Кеши, их сына Юры и корги Сары. Наконец, за внимание сына борется и его властная мать Анна Ильинична - конечно, недовольная всеми невестками.

Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Все они живут по соседству, все меж собою крепко дружат, со всеми он спит, и это продолжается уже много лет. Тишь да благодать сплошная. Однако идеально отлаженная схема даёт сбой, когда Иннокентий заводит себе дополнительную любовницу - во время командировки в Казань ловелас знакомится с 19-летней девушкой, профессиональной пловчихой Аллой, и перевозит её в Москву. Женщины Кеши потрясены его выбором и объединяются, чтобы организовать его убийство. Вот уж действительно: жадность фраера сгубила...

Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

"Кеша должен умереть" - это сатирическая история, высмеивающая абсурдные ситуации в семейных отношениях. Каждый герой сериала представляет собой яркий стереотип, точно отражающий странности современной жизни: помешанная на правильном образе жизни женщина, высокомерная коренная москвичка, взбалмошная актриса, девушка, приехавшая покорять Москву, ревнивая свекровь и саркастичный, уставший от всего интеллектуал.

Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Режиссёр сериала и исполнитель главной роли Константин Богомолов - постановщик десятков пьес, многократный номинант и лауреат самой престижной театральной премии "Золотая маска", художественный руководитель Театра на Малой Бронной. "Кеша должен умереть" - четвёртый многосерийный проект Богомолова после первого сезона "Содержанок" (2018), "Безопасных связей" (2020) и "Хорошего человека" (2020).

В главных ролях: Константин Богомолов, Александра Ребёнок, Юлия Снигирь, Юля Александрова, Василиса Перелыгина ("Дылда"), Елена Попова и Игорь Верник.

Сериал "Кеша должен умереть" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

"В своё время мне посчастливилось продюсировать сериал "Измены" - абсолютный хит и среди критиков, и среди зрителей. В некотором смысле "Кеша должен умереть" это такой вариант "Измен" с точностью ровно наоборот, когда не одна женщина разбирается с четырьмя мужчинами, а четыре женщины с одним. В своё время "Измены" произвели фурор, благодаря такой необычной фабуле в том числе. Уверен, что и в этот раз зрители получат гарантированное удовольствие от истории. Для нас ценно, что тот сериал, сохраняя оригинальный режиссёрский почерк Константина Богомолова, несёт в себе то, что мы называем "ДНК KION" - возможность препарировать человеческие отношения смело, честно, необычно", - говорит Игорь Мишин, генеральный продюсер KION.