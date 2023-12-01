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Почему Сергей Астахов расплакался во время съёмок программы "Секрет на миллион"

В субботу, 2 декабря, гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет Сергей Астахов. Популярный актёр объяснит, почему уже больше 10 лет не ведёт любимую женщину в загс, расскажет, как в 55 лет чувствует себя в роли молодого отца, и подсчитает, сколько на его счету разбитых сердец.

"Секрет на миллион". Сергей Астахов.
"Секрет на миллион". Сергей Астахов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Импозантного актёра любят задействовать в ролях героев-любовников. Неудивительно, что и в реальной жизни он избалован вниманием прекрасного пола. Однако далеко не каждая женщина, у которой с Астаховым был роман, вспоминает его с теплом. Так, в студию "Секрета на миллион" придёт бывшая жена актёра и расскажет о том, почему считает их медовый месяц худшим периодом. А сам актёр откровенно поведает о том, почему распался его союз с Еленой Кориковой и что его связывало с Надеждой Бабкиной.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Сергей Астахов.
"Секрет на миллион". Сергей Астахов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

С гражданской супругой Сергей вместе уже 10 лет, однако вести Викторию в загс актёр не спешит. В студии "Секрета на миллион" спутница актёра объяснит, почему они не спешат сочетаться узами брака, и признается, готова ли надеть белое платье и фату.

Штамп в паспорте, конечно, не главное. Главное - любовь и её прекрасные плоды. Совсем недавно Астахов стал отцом. В свои 55 лет он снова почувствовал, каково это - быть молодым папой. Мария, старшая дочь от второго брака актёра, сохранила с отцом тёплые отношения и охотно приезжает в гости, чтобы навестить младшего брата.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Сергей Астахов.
"Секрет на миллион". Сергей Астахов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Словом, в семье Астахова царила бы идиллия, если бы не одно "но". Сейчас Сергей делает всё, чтобы спасти жизнь близкого человека. О какой женщине идёт речь? Что за диагноз поставили ей врачи? И почему Сергей расплакался прямо во время съёмок программы?

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