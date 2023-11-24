Спустя много лет Наталия Аринбасарова наконец-то призналась, почему рассталась с Андреем Кончаловским

В субботу, 25 ноября, гостьей ток-шоу "Секрет на миллион" станет Наталия Аринбасарова. Знаменитая актриса расскажет о том, почему их с Андреем Кончаловским союз распался, вспомнит, как спасала семью сына Егора, и признается, смогла ли полюбить не родных по крови внуков.

Оказавшись на съёмочной площадке фильма "Первый учитель", юная Наталия Аринбасарова не подозревала, что это будет её дебют не только в кино, но и в любви. В стройную девушку с осанкой балерины влюбился режиссёр картины Андрей Кончаловский. Вскоре они стали семьёй, у них родился сын Егор - знаменитый ныне режиссёр. Однако сохранить семью не удалось. Наталия откровенно расскажет о том, почему брак распался, и что она думает об этом сейчас, спустя десятки лет.

Телешоу "Секрет на миллион". Наталья Аринбасарова. Пресс-служба телеканала НТВ.

Расставшись с Кончаловским, Аринбасарова выходила замуж ещё дважды, каждый раз выбирая в спутники людей одарённых и творческих. Во втором браке родила дочь Екатерину, которая, повзрослев, удочерила девочку, чем удивила маму. Наталия Аринбасарова поделится: удалось ли ей полюбить не родных по крови внуков, часто ли проводит время с семьёй и хорошо ли ладит со своими взрослыми детьми.

Аринбасарова производит впечатление человека, полного сил, однако недавно заставила понервничать из-за своего состояния здоровья всю семью. Знаменитая актриса внезапно почувствовала себя плохо и очень испугалась, не понимая, что с ней происходит. В студии "Секрета на миллион" она объяснит, какой диагноз поставили врачи, и признается, удалось ли ей на данный момент полностью восстановиться.

Телешоу "Секрет на миллион". Наталья Аринбасарова. Пресс-служба телеканала НТВ.

Сын и дочь Наталии также придут в студию программы, поделятся воспоминаниями из детства, расскажут, много ли времени уделяла им мама, и порассуждают о том, легко ли состояться в жизни, будучи отпрысками знаменитых

родителей.