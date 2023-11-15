Роковая красотка разбила пару и покорила всех мужчин в "Доме отдыха "Ягодка"

В России растёт количество одиноких людей - за последние 20 лет оно увеличилось вдвое. По данным Росстата, больше всего одиночек среди людей в возрасте от 40 лет. Они уже пережили ошибки, разочарования и расставания, стали избирательными и предъявляют к потенциальным партнёрам больше требований. Именно для таких людей телеканал "Пятница!" запустил новый проект.

15 одиноких мужчин и женщин от 40 до 60 лет отправились в дом отдыха "Ягодка", чтобы попробовать найти любовь. А помогать им в этом будут их дети, которые в секрете от родителей будут следить за ними, устраивать свидания и романтические приключения своим папам и мамам.

Среди участников 43-летняя мать шестерых детей, 53-летний художник по цирковым костюмам, 59-летний работник сферы здравоохранения, 51-летний актёр и представители других профессий и сфер деятельности. Задача участников - встретить свою пару и в финале уехать домой вместе.

Но сделать это будет непросто. Неожиданно для всех участников на третьей неделе проекта, когда уже сложилось несколько пар, в "Дом отдыха "Ягодка" пришла 36-летняя модель Юлия Брянцева. Её появление вызвало бурную реакцию мужчин и негодование со стороны женщин. Ей даже удалось разрушить главную пару проекта - Ивана Кондратьева из Воронежа и Александры Макиевской из Сочи. "Шикарная и сногсшибательная девушка. Она произвела вау-эффект - и у всех сработали основные инстинкты", - охарактеризовала ситуацию Елена Якубинская, участница шоу.

Телешоу "Дом отдыха "Ягодка". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Эффектная красотка, победительница конкурсов красоты стала причиной конфликта большинства пар проекта уже в первый день своего пребывания в Доме отдыха "Ягодка". Однако за яркой и роковой внешностью девушка прячет разбитое сердце. Меньше года назад Юлия вышла из травматичных отношений с женатым мужчиной, которые длились 6 лет. Девушка пришла на проект в надежде снова научиться любить и верить мужчинам.



Реалити "Дом отдыха "Ягодка" продолжает линейку проектов "Пятницы!" про любовь. Ранее на канале выходили "Мистер Х", где девушки боролись за сердце миллионера, не подозревая, что он обычный мойщик остановок; "Сердце Ивлеевой", в котором блогер Настя Ивлеева пыталась найти любовь; а совсем недавно завершилось "Сердце Клавы", в котором певица Клава Кока смогла влюбиться и построить отношения с одним из участников проекта Александром Повериным.