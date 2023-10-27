Хитрый Прохор Шаляпин столкнул лбами две команды в шоу "Новые звёзды в Африке"

Самым главные раздражителем для участников реалити шоу "Новые звёзды в Африке" является приход новых участников. На этот раз ситуацию в лагере дестабилизировало появление в звёздном лагере Прохора Шаляпина. Чем это обернулось зрители смогут увидеть в ближайшее воскресенье, 29 октября.

За новичка были готовы драться обе команды, ведь каждой из них нужен дополнительный голос на голосовании. Вот только заполучить новенького оказалось не так просто: Прохор не спешил принимать быстрых решений и водил за нос обе команды.

Появление Прохора Шаляпина удивило всех участников проекта. Почти никто не ожидал увидеть его в Африке. Тем более, что Прохор сразу признался, что пользы от него будет мало: он боится почти всего и не готов к серьёзным физическим испытаниям. Впрочем, участникам проекта он интересен, в первую очередь, как ещё один голос на голосовании. Обеим командам было принципиально важно перетянуть его на свою сторону, поэтому в ход пошли все способы, включая шантаж и манипуляции. Новый участник сразу понял, что в этом проекте победит самый хитрый.

Прохор Шаляпин. Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Человек я интуитивный, и когда меня стали переманивать ребята, я понял, что надо делать выбор. Быть нейтралитетом, святым человеком не получится. В таких компашках в итоге выживает, конечно, сильнейший и хитрейший, а вообще я бы сказал - подлейший!", - быстро разобрался в правилах игры Прохор. В итоге его игра привела к серьёзным последствиям.

Шаляпин до самого последнего не раскрыл, к чьей коалиции он примкнул, и это привело к самым неприятным результатам голосования, а одна из команд оказалась буквально разбита.