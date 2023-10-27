Шоу "Фантастика" возвращается в телеэфир с новыми правилами игры: фото премьеры

Сегодня, 27 октября, на Первом канале стартует второй сезон шоу "Фантастика", которое меняет телевизионную реальность. Десять новых цифровых героев схлестнутся в невероятных музыкальных поединках за приз в 3 миллиона рублей. В этом сезоне, который получил подзаголовок "Новый уровень", принимают участие десять артистов: кто-то хорошо известен всей стране, а кто-то ещё только на пути к своим будущим полным стадионам.



На сцене зрители увидят: Михалыча, похожего на молодого Никиту Михалкова времён "Свой срели чужих, чужой среди своих", Королеву, Фрекен Бок, Пеппи, IТихона, Трубадура, Антона, Матильду и Зайку. Из прошлого сезона осталась Роза Марковна - создатели шоу решили, что всем будет особенно интересно наблюдать именно за этим героем и за тем, как этот образ раскрывает другой артист.

"С героями второго сезона зрители точно захотят провести свой вечер. Подобралась отличная компания, при этом персонажи принципиально не похожи на тех, кто был в первом сезоне. Артистов, кто прячется за аватарами, угадать будет невероятно сложно. Мы нашли новые формы и технические приёмы маскировки, в том числе способ изменить оригинальный тембр. Репертуар великолепный и вокальное мастерство участников на высоте. "Фантастика. Следующий уровень" - это как новая модель смартфона. Спецэффекты ярче, персонажи пластичнее, интереснее, и технические возможности сделать сногсшибательный трюк спустя год уже совсем другие", - - уверяет Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала.

Правила "Фантастики" прошли апгрейд и добавляют интриги. После всех выступлений жюри выставляет баллы по шкале от 1 до 10. Затем они суммируются, и зрители узнают, кто из героев набрал наибольшее количество баллов. А главная интрига в том, кто займёт последнюю строчку в турнирной таблице - этот участник получает жёлтую карточку, которая становится "первым предупреждением". Повторная неудача на любом из следующих этапов автоматически превратит жёлтую карточку в красную. Тогда участник покинет проект и все узнают, кто скрывался за его аватаром. В финале музыкального марафона триумфатором станет тот, кто накопит больше всех, и получит приз - 3 миллиона рублей!

Телешоу "Фантастика. Новый уровень". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Фантастика. Новый уровень". Пресс-служба Первого канала. Телешоу "Фантастика. Новый уровень". Пресс-служба Первого канала.

Дарья Мороз и Александра Ребенок, как и и любимец публики, неугомонный Телек, снова в креслах членов жюри. Дмитрий Красилов (Пухляш) заменит Дмитрия Билана. Он иногда появлялся и в первом сезоне и добавлял шоу живости, поскольку лучше своих напарников знаком с российской эстрадой. Новенькая в жюри - победительница первого сезона "Фантастики" Юлианна Караулова, которая выступала в образе аватара Розы Марковны Кляк, в которой легко угадывалась героиня мультфильмов про Чебурашку.

Телешоу "Фантастика. Новый уровень". Пресс-служба Первого канала.

"В первом сезоне я была по другую сторону сцены и прекрасно понимаю, какая большая работа стоит за каждым номером. Сейчас, сидя в судейском кресле, я могу взглянуть на происходящее со стороны и понять, какие эмоции испытывает зритель. Мне кажется, для любого артиста это классный шанс попробовать себя в новом амплуа. Спеть что-то такое, что ты никогда не пел, но очень хотел, и показывать совершенно разные краски своего голоса, разные манеры исполнения", - говорит певица.