Фрекен Бок рвётся повторить успех Розы Марковны Кляк: фотодосье на новых героев шоу "Фантастика. Следующий уровень"

В пятницу, 27 октября, на Первом канале стартует второй сезон шоу "Фантастика". Н "следующем уровне" проекта зрителей ждут новые цифровые герои, за которыми будут скрываться известные вокалисты и те, кто только начинает свой творческий путь. Они сразятся за победу и приз в три миллиона рублей. Перед началом шоу знакомим вас с образами персонажей и их легендами.

Михалыч, он же Бывалый, он же Батя.

Фантастика- Михалыч. Пресс-служба Первого канала.

Любимец всех женщин, вечно молодой, в меру непьющий "замечательный мужик". На проекте для души, доказывать своё превосходство ему давно не нужно.

Королева

Фантастика- Королева. Пресс-служба Первого канала.

Королева всех стихий: властная, холодная, надменная, порой сумасбродная. В её арсенале бесчисленное количество нарядов и образов. Умеет трансформировать до неузнаваемости свой голос. В проекте надеется найти достойного соперника, которого пока не встречала.

Фрекен Бок

Фантастика- Фрекен Бок Пресс-служба Первого канала.

Домохозяйка, кинувшая вызов быту. Полное отсутствие комплексов по поводу нестандартной внешности и скепсис по поводу модных веяний в диетологии. Готовит калорийные плюшки и ведёт в сети кулинарное шоу "Бок в помощь", на которое подписана вся бухгалтерия её ЖЭКа.

Пеппи

Фантастика-Пеппи. Пресс-служба Первого канала.

Малолетняя оторва и возмутительница спокойствия. Отчаянная фантазёрка. Поёт исключительно то, что считает нужным, игнорируя советы продюсеров и мэтров эстрады. Проект рассматривает как возможность быть в самом центре движа. Хохотушка, непосредственная и добрая. Но малышка не так проста, как кажется.

IТихон (АЙТИХОН)

Фантастика- Тихон. Пресс-служба Первого канала.

Скромный сисадмин, ставший гением современных технологий. Помешанный на прогрессе, обладающий тайными знаниями во всех областях науки. Считает, что все хиты созданы для того, чтобы их проверить на прочность современными технологиями.

Трубадур и группировка "Звери"

Фантастика- Трубадур. Пресс-служба Первого канала.

Аналоговая звезда, которой приходится адаптироваться в современных цифровых реалиях. Расстался с Принцессой из-за совместного проживания с друзьями: у дамы сердца, выяснилось, аллергия на шерсть животных. Отправился с в мировой тур, в рамках которого и заехал на "Фантастику", где задержался. Музыка для него способ заработать на жизнь и прокормить свою прожорливую труппу.

Антон

Фантастика- Антон. Пресс-служба Первого канала.

Став певцом, с удивлением открыл в себе суперспособность - превращаться в крылатого светящегося дракона из анимэ. Музыкальный фанатик. Его дом похож на склад музыкальных инструментов. Скромный интроверт с необычным талантом. На проекте не ради признания, а для того, чтобы показать своё видение музыки.

Роза Марковна Кляк

Фантастика- Роза Марковна. Пресс-служба Первого канала.

Кляк. Версия 2.0. Победа в первом сезоне "Фантастики" только подхлестнула страсть любимицы публики к покорению дальнейших вершин. Роза Марковна решила не почивать на лаврах, а обновившись, ринуться в новый бой. У Розы Марковны ещё остался багаж с потенциалом, который она не успела раскрыть в первом сезоне.

Матильда

Фантастика- Матильда. Пресс-служба Первого канала.

Однажды она увидела в кино решительную и волевую Матильду и решила, что это она и есть - та самая бунтарка. Поменяла имя и внешность, чтобы максимально слиться со своей героиней. Вскоре у Матильды обнаружился блестящий вокальный талант, и куколка распустилась в дерзкую, независимую и успешную певицу.

Зая

Фантастика- Зая. Пресс-служба Первого канала.

Прямой потомок кролика, который привёл Алису в Зазеркалье. Любвеобильный как все кролики. Страдает заячьей манией величия. Сделал всё возможное, чтобы в проекте из животного мира присутствовал только он один.

"Мы попытались переосмыслить наше шоу: перешли на новый технологический уровень, все усложнили, сделали круче и интереснее. По сути, полностью изменили готовую технологию, разобрали ее и собрали заново, но иначе. Новый персонажи теперь двигаются гораздо лучше", - говорит системный архитектор шоу «Фантастика» Андрей Зеленин.