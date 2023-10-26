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В "Политехе" бросили учиться и занялись киберспортом

В четверг, 26 октября, на видеосервисе Wink состоится премьера комедийного сериала "Политех" о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом. За производство отвечала команда, которая снимала недавний хит "Родком". После показа в сети, его покажут в эфире канала СТС.

Сериал "Политех".
Сериал "Политех".
Пресс-служба видеосервиса Wink.

По сюжету школьнику Глебу (Саша Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчётам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки.

Сериал &quot;Политех&quot;.
Сериал "Политех".
Пресс-служба видеосервиса Wink.

Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на всё, чтобы построить продвинутый колледж по новым правилам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе. Кого из героев это соревнование приблизит к заветной мечте?

"Я первый раз работал с таким большим количеством подростков. И это было очень увлекательно. Молодые люди отличаются тем, что сходу готовы начать играть в любую игру: ты ставишь задачу, а они стараются достичь её любой ценой. И если некоторые взрослые актёры при слове "дубль" начинают вздыхать, то подростки, наоборот: стремятся сделать лучше, чем было в предыдущем дубле. Поэтому съёмки "Политеха" были такими увлекательными. Да, мы уставали. Да, местами было сложно. Но когда ты видишь эти горящие глаза, открывается второе, третье, пятое дыхание", - говорит Алексей Зотов, режиссёр сериала "Политех".

В проекте также снимаются Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наташа Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Олег Верещагин, а также блогер Аня Покров.

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