Звезда «Брата 2» Виктор Сухоруков вернётся в лихие 90-е в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» — самый трогательный отечественный телепроект на тему лихих 90-х — возвращается к зрителям с третьим сезоном, который получил подзаголовок «Последнее лето детства». Премьера первых двух серий состоится сегодня, 4 мая, в онлайн-кинотеатре PREMIERE.

В центре сюжете — четвёрка ребят, трое мальчиков и девочка, из городка, каких в российской провинции много. Их глазами зрители и наблюдают за крутыми переменами в жизни страны.

Новые серии «Мир! Дружба! Жвачка!» перенесут действие на два года вперёд — в лето 1996 года, в разгар предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Но героям нет дела до политики, им нужно устраивать свою личную жизнь, защищать близких и сражаться за место под солнцем.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIERE.

Друзья заканчивают школу, и ко взрослой жизни они подходят каждый по-своему. Санька грустит по прошлому, Вовка пытается заработать лёгких денег, Женя сделает всё, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIERE.

Ко всем вызовам времени в новом сезоне добавляется появление в Туле нового криминального авторитета, который хочет превратить город в героиновую столицу и на пути к этой цели не считается ни с чем и ни с кем. Ещё одна грустная страница тех самых лихих 90-х. Его сыграл Евгений Ткачук («Ненастье», «Праведник»).

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIERE.

Важным событием станет и появление в сериале ещё одного нового героя, роль которого исполнил Виктор Сухоруков. Известный на всю страну по ролям в фильмах «Брат», «Про уродов и людей», «Остров» и «Не хлебом единым» сыграет персонажа, которого авторы описывают как жёсткого и принципиального героя. Максим — пенсионер, вышедший в отставку со службы в милиции, он уже не молодой отец 17-летней Ксюхи — также новой героини сериала, рокерши и бунтарки по характеру, в исполнении Александры Хромовой.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIERE.

К своим ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный. В новых сериях «Мир! Дружба! Жвачка!» появится и Алик (Юрий Борисов), о дальнейшей судьбе у зрителей осталось много вопросов после окончания второго сезона.

«Этот сезон про растерянность перед будущим. В нашей истории появляется новый вид зла, которому должны противостоять герои. Очень многое, что есть в сюжете — из нашей жизни, и это наша искренняя попытка сохранить человеческое лицо, дружбу, любовь, несмотря на внешние обстоятельства», — говорит Пётр Внуков, креативный продюсер и автор сценария.