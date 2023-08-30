Звёздные неучи: Гоголю ставили двойки за сочинения, а Менделеев проваливал экзамен по химии

Пара дней до начала нового учебного года с его радостями и разочарованиями. Совсем скоро некоторые из нас, увидят понурые физиономии своих чад, вспомнят известную картину "Опять двойка". Вряд ли стоит сразу хвататься за ремень. В конце концов, отличные оценки ещё не гарантия того, что в жизни у вашего отпрыска всё сложится на "отлично". И наоборот, многих талантливых и гениальных людей в школе считали тупицами и бездарями.

По данным американского психолога Элиса Пола Торренса, изучавшего развитие творческих способностей, около 30% учеников, отчисленных из школ за неспособность, составляют одарённые дети. Таким ребятам просто неинтересен стандартный набор школьных дисциплин, они идут другим путём, наперекор общепринятым правилам, и зачастую раскрываются уже после окончания школы. За примерами далеко ходить не надо.

Эврика!

В семь лет будущего изобретателя, электричества Томаса Эдисона отдали в частную школу некоего Реверенда Ингла. Тот практиковал весьма своеобразный способ обучения: заставлял воспитанников заучивать наизусть длинные куски текста и нещадно бил их линейкой по пальцам за ошибки. К концу первого месяца Томас стал круглым двоечником, а педагог частенько называл его "дебилом". Очень скоро мистер Ингл заявил матери Эдисона, что её сын совершенно не способен к обучению по причине умственной отсталости и рекомендовал забрать его домой. Расстроенная женщина так и поступила. Больше Томас не переступал порога общеобразовательных заведений. Мать научила его читать, и все свои знания будущий основатель General Electric получил из книг. В конечном счёте "дебил" стал миллионером и одним из самых плодовитых изобретателей в истории.

Томас Эдисон. kinopoisk.ru

Слабый и болезненный Исаак Ньютон в школе учился очень плохо. Учителя считали его лентяем и тупицей, одноклассники дразнили и придумывали всяческие издевательства. Так продолжалось до тех пор, пока один парень сильно не побил Ньютона. После этого великий физик решил отомстить всем своим обидчикам, став лучшим учеником в классе. Дальнейшую историю вы знаете.

Нобелевский лауреат и создатель теории относительности Альберт Эйнштейн не зря показывает язык недоброжелателям и завистникам. Ведь окружающие были уверены, что из юного Альберта ничего путного не получится. Мальчик поздно научился говорить, в школу пошёл позже своих сверстников. А в 15 лет его и вовсе отчислили за неуспеваемость. Тем не менее Эйнштейна считают одним из величайших учёных.

Если у вашего ребёнка никак не получается запомнить валентность элементов в периодической системе Менделеева, не отчаивайтесь: сам Дмитрий Иванович несколько раз сдавал приёмные экзамены в университет. Как вы думаете, на чём проваливался знаменитый химик? На химии!

Творцу немецкой классической философии Вильгельму Фридриху Гегелю в свидетельстве об окончании университета написали, что он "молодой человек со здравыми суждениями, но не отличается красноречием и в философии никак себя не проявил".

Писатель Николай Гоголь, чьи "Вечера на хуторе близ Диканьки" мы штудировали за школьной партой, оказывается, не умел писать сочинения. Учителя стабильно ставили ему двойки. А другому незадачливому гимназисту родители даже были вынуждены нанять репетитора по русскому языку и литературе. Парня интересовало всё что угодно, только не изящная словесность. Имя этого гимназиста - Александр Блок...

"По своему характеру - упрямый, настойчивый, ленивый. Грубый. Мешает проведению уроков, шалит. Письменные домашние задания выполняет очень плохо, а то и совсем не выполняет. Тетради имеет неряшливые, грязные, с надписями и рисунками", - такую характеристику дал классный руководитель маленькому Иосифу Бродскому. По окончании седьмого класса в его аттестате были четыре двойки: по математике, физике, химии и английскому. А когда парня оставили на второй год, он и вовсе бросил учебу, устроившись "для отмазки" на завод фрезеровщиком... Вот из такого сора и выросли стихи, которыми сегодня восхищается весь мир.

Не убивайте Моцарта!

Не секрет, что школьная программа в большей степени направлена на развитие памяти, чем мышления. Антуан де Сент-Экзюпери писал, что во многих детях "убивают Моцарта". Некоторые ребята не могут похвастаться выдающимися интеллектуальными способностями, зато у них высок уровень творческого мышления. Такие дети с трудом приспосабливаются к школьным требованиям и страдают от неуверенности в себе. Если почитать биографии звёзд Голливуда, то окажется, что каждый третий был хулиганом и двоечником.

Аль Пачино. kinopoisk.ru

Конечно, если ваш ребёнок учится плохо, не стоит автоматически причислять его к разряду творческих гениев и пускать дело на самотёк. Чтобы талант раскрылся, нужно упорство в достижении цели, а ещё везение. Например, американский актёр Аль Пачино был двоечником. Но ещё великим фантазёром и сочинителем, поэтому в 14 лет записался в школьный драматический кружок. Это помогло ему определиться с будущей профессией: свои первые роли Альфредо сыграл на школьной сцене. После того как он провалил все выпускные экзамены, его просто-напросто отчислили. Но парень свято верил в свою мечту. Он брался за любую низкооплачиваемую работу, чтобы собрать деньги на получение актёрского образования.

Родители Квентина Тарантино отдали сына в частую христианскую школу. Учиться там будущему создателю "Криминального чтива" и "Убить Билла" ох как не нравилось, поэтому он бросил учебное заведение в пятнадцать лет. Днём Квентин работал билетёром в одном из захолустных кинотеатров, , а по вечерам (конечно же!) посещал курсы актёрского мастерства. Кстати, несмотря на недостаток образования, IQ знаменитого режиссёра составляет 160 баллов.

Вот такоее "Кино"

Родители Фёдор Бондарчука все время были в разъездах, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. И, как это часто случается с бабушками, не могла проявлять к внуку должную строгость. Как результат - Фёдор пил, курил и плохо учился. Слава богу, что творческие гены не позволили парню пойти по наклонной и он вырос в хорошего человека и режиссёра.

Фёдор Бондарчук. kinopoisk.ru

У ученика московской школы №554 Андрея Тарковского стабильными были пятёрки только по поведению. По истории автор "Андрея Рублёва" имел трояк, но хуже всего обстояло дело с точными науками. Ещё один знаменитый кинорежиссёр - Карен Шахназаров - начиная с шестого класса учился "хуже среднего". Мальчик ничего не мог с собой поделать: алгоритмы и уравнения никакого интереса у него не вызывали.

Легендарный лидер группы "Кино" Виктор Цой сменил за время обучения три школы. Успехами не отличался, занятия прогуливал, предпочитая зубрежке игру на гитаре. Едва осилив восемь классов, Цой поступил в Художественное училище имени Серова, откуда его через год исключили за неуспеваемость. "С точки зрения пользы меня там ничему не научили, даже в чем-то испортили", - считал Цой. Он работал на заводе штамповщиком, освоил специальность резчика по дереву. Но монотонная работа удовлетворения не приносила. Мать Виктора Валентина Васильевна решила, что ничего страшного не случится, если её мальчик уйдёт с завода и будет заниматься самосовершенствованием: читать, рисовать, петь. И не ошиблась.