28 августа
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Барышня-крестьянка: Наталья Гундарева заплатила слишком высокую цену за свой успех

28 августа своё 75-летие отметила бы Наталья Гундарева, "сладкая женщина" советского и российского кинематографа, поистине народная артистка. Она ушла из жизни после четырёх лет борьбы с тяжёлой болезнью, не дожив и до 57 лет. Крайне мало для блестящей актрисы и пленительной женщины, той Натальи Гундаревой, какой мы её знали. Или всё-таки не знали?

Наталья Гундарева.
Наталья Гундарева.
kinopoisk.ru

Открытое лицо, высокий чистый лоб, милая женственная причёска того самого вечного образца, что не зависит от моды. Очень ясные глаза, в которых то смех, то строгость, но всегда - честность, неумение (или нежелание) скрывать свои мысли. Плавные движения, лёгкая округлость линий, природная грация подлинной женщины, которая так поворачивает голову и так поводит плечами, что у мужчин перехватывает дыхание. А она, может, и не думала кокетничать. У неё был классический тип красоты - как у мадонн эпохи Возрождения, но с поправкой на русскую ментальность: поэтому для публики Гундарева всегда оставалась родной и близкой, своей.

Девочка с веснушками

Трудно поверить, но эта статная красавица всю жизнь преодолевала в себе комплекс гадкого утёнка. В детстве Наташа жила в коммуналке на Котельнической набережной. По дороге из школы часто застывала от восхищения: из подъездов сталинской высотки выходили живые легенды советского кино. Она считала себя некрасивой и излишне полной. О театре мечтала, но поступать в театральный решилась не сразу - ходила на курсы при МИСИ, чтобы стать строителем, как мама. Школьный приятель почти насильно привел её в Щукинское училище.

Наталья Гундарева.
Наталья Гундарева.
kinopoisk.ru

Позднее Гундарева вспоминала, что пришла на экзамены в голубом платье с большими цветами и кто-то из абитуриентов назвал её "цветочной клумбой". Наташу приняли большинством голосов, но считали рыхлой и непластичной. Катин-Ярцев - замечательный вахтанговский актёр, руководивший её курсом, вспоминал, как завёрнутая в три слоя шерсти Наташа часами занималась в балетном классе. И она победила. Когда в 1971 году выпускница "Щуки" Гундарева пришла показываться в Театр имени Маяковского, главный режиссёр Андрей Гончаров отметил её статность и грацию. Вскоре Москва заговорила о хваткой хамке Липочке из спектакля "Свои люди - сочтёмся!" и об артистке Гундаревой, игравшей её с необузданным темпераментом.

Правдивая в любых обстоятельстве

Уже через год рыжеватую, веснушчатую Наташу пригласили в кино - режиссёр Андрей Смирнов снял её в фильме "Осень". "Передайте товарищу Смирнову: он молодец, что снимает не только профессиональных актёров. Крестьянка Гундарева прекрасно сыграла доярку Дусю", - писали на студию откуда-то из глухого советского уголка. Так зрители признали одно из главных качеств актрисы - умение быть потрясающе правдивой в любых предлагаемых обстоятельствах будь то жизнь доярки Дуси или княгини Шадурской из "Петербургских тайн".

Наталья Гундарева.
Наталья Гундарева.
kinopoisk.ru

Интеллигентная, остроумная, до кончиков ногтей городская Гундарева великолепно играла простых русских баб с их бесконечным терпением, ожиданием несбыточного счастья и стихийным, как половодье, бунтом. И даже интеллигентная жена Бузыкина в лиричном "Осеннем марафоне" Данелии несла в себе те же "родовые" черты. Хотя роль давалась тяжело: вместо обычной сочной, размашистой манеры игры Данелия требовал от Гундаревой сдержанности. "И я представляла, как долгими вечерами она смотрит телевизор, боясь, что муж больше никогда не вернётся. И обливалась слезами ещё долго после того, как выключали камеру", - вспоминала актриса.

Вместе с ней обливались слезами, смеялись и надеялись тысячи брошенных жён Бузыкиных, гражданок Никаноровых, "сладких женщин" и тех одиноких, которым "предоставляется общежитие".

Сумеречная женщина

После фильма "Однажды двадцать лет спустя", где Гундарева на редкость убедительно сыграла многодетную мать, зрители думали, что у неё и самой семеро по лавкам. Но актриса, как она сама рассказывала в интервью, сознательно не хотела детей, хоть со здоровьем всё было в порядке.

Гундарева невероятно правдива и в ролях простых деревенских женщин - после фильма "Здравствуй и прощай!" так легко было саму актрису представить на природе, среди деревенских просторов. Но она назвала себя сугубо городским жителем, который к природе и земле не тянется, в деревне скучает и рвётся в Москву. Известна история, когда главный режиссёр Театра им. Маяковского Андрей Гончаров, в спектаклях которого Гундарева играла ведущие роли, пришёл однажды к ней домой и сказал удивленно: "Наташа, в действительности ты совсем другая.." Он назвал её "сумеречной женщиной" - за плотно задёрнутые шторы, словно отделяющие её от мира, за комнату с основательной тёмной мебелью.

"Мне лучше муки адовы. Я к ним привыкла"

Наталья Гундарева.
Наталья Гундарева.
kinopoisk.ru

Те, кто близко знал актрису, отмечают, что в её характере не было и следа той ясной, открытой безмятежности, что освещала её лицо в кино. Гундарева не была лёгким человеком. Контактная, но замкнутая, она жёстко отгораживала своё личное пространство от досужих глаз, сторонилась шумных компаний. Не выносила разгильдяйства, безразличия, отступничества; сама она отличалась поразительным чувством ответственности и часто брала на себя проблемы других людей - в течение двух лет даже была депутатом Государственной думы. Говорила, что спокойная жизнь не по ней: "Когда счастлива, становлюсь такая сытая, даже толстею. Мне становится всё равно. А я ненавижу себя в состоянии "всё равно". Мне лучше муки адовы. Я к ним привыкла".

"Наташа, кому и что вы опять доказываете?" - удивлялся Гончаров, когда его любимица села за руль после тяжёлой автомобильной катастрофы. "Себе, только себе", - отвечала Гундарева.

Она с неистовой самоотдачей относилась к работе, так, что даже страшно делалось. Есть артисты, у которых инстинкт самосохранения на сцене будто бы выключается: такими были Андрей Миронов, Виталий Соломин, Олег Даль. Мужчины. Женщине по природе обычно более свойственна умеренность, даже если она - актриса. Ведь в жизни женщины существуют и другие приоритеты. Гундарева признавалась, что бывают спектакли, когда на сцене из неё уходит часть жизни. "Не знаю, какой ангел-хранитель меня оберегал, я уже давно должна была умереть, - сказала она в 2002 году в своем первом интервью после выхода из комы. - Я прыгала на сцену словно топилась, и после спектакля сердце было как у гончей собаки - дышать не могла, мне было плохо".

"Сто пудов любви"

А была и ещё одна Гундарева, та, которую знали лишь самые близкие люди. Наталья Георгиевна выходила замуж трижды. За режиссёра Леонида Хейфеца, человека большого обаяния и таланта; она прожила с ним шесть лет. И за своего партнёра по Театру им. Маяковского Виктора Корешкова. Действительно счастливым оказался третий брак, с другим коллегой по театру, артистом Михаилом Филипповым. Это сегодня все знают, что Филиппов - талант не менее блестящий, чем его знаменитая супруга. А в пору начала их романа она была увенчанной лаврами звездой, а он - скромным актёром, которому не очень-то везло в работе.

Наталья Гундарева.
Наталья Гундарева.
kinopoisk.ru

Через два года после ее смерти Филиппов издал книгу, очень простую и очень трогательную. Совсем не похожую на обычные мемуары. В маленьком томике, озаглавленном "Наташа", вперемежку были даны его стихи, её акварели, его рисунки, их записки. Вот его признание: "Однажды я лежал на каком-то жизненном перекрестке с перебитым крылышком. Ты подобрала меня, вылечила, выходила, научила летать и действительно превратила мою жизнь в сказку". А вот череда записок с одной и той же ликующей надписью: "Снова дома! Снова дома!" И комментарий: "Мы посмотрели с Тобой какой-то американский фильм. В нём смешной кукольный народец выбегал навстречу хозяину, скандируя: "Снова дома! Снова дома!" И это бесхитростное приветствие на долгие годы стало нашим паролем, заклинанием..."

На сцене Натальей Гундаревой восхищались театралы, а действительно народную любовь актрисе принёс кинематограф. По традиционным опросам читателей журнала "Советский экран" она четырежды признавалась лучшей актрисой года! Это был рекорд.

На одном из рисунков Филиппова щекастая лошадь в шляпе держит в зубах цветок - "Снова дома! Снова дома!" На другом - утёнок будто из фильма Диснея потупил ресницы: "Снова дома! Снова дома!" А это трёхглавый дракон: одна голова заросла щетиной, вторая печальна, третья в очках - и все та же ликующая надпись. Такие вещи предназначены только для двоих, для семейного пользования. Михаил Филиппов открыл их нам, по сути, ничего не рассказав о перипетиях их совместной 19-летней жизни: ни как всё началось, ни как развивалось, ни какие были сложности. И при этом сказав абсолютно всё. Потому что в этих бесхитростных стихах и шуточных записках "сто пудов любви" - столько, сколько не вместят иные мемуары.

Такой, какой Наталья Гундарева предстает в воспоминаниях мужа, мы её никогда не знали: "Я люблю своего сына, но притом всю жизнь мечтал о дочке, девочке, которой я мог бы заплетать косы. И вот в Тебе я обрёл такую девочку, ребёнка, счастливо живущего во взрослой женщине. А когда с нами случилась беда, я расчёсывал Твои волосы, собирал их в хвостик и вспоминал свои мечты о дочке".

Жизнь не благодаря, а вопреки

Каждый актёр, а особенно актриса - заложник своих внешних данных. И. наверное, каждому хочется из них "выпрыгнуть", обмануть природу. Гундарева с самого начала обречена была играть простушек, ей не предлагали ни Джульетту, ни Нину Заречную или Анну Каренину - фактура не та. А масштаб её таланта, её человеческая глубина с годами всё настойчивее требовали именно этого - ролей героинь. К 50 Гундарева вдруг расцвела как-то совершенно по-особенному. Когда сегодня смотришь на е` фотографии тех лет, поражаешься, сколько же мудрости, величавости, зрелой и утонченной красоты в этом лице. Перед нами Раневская. Аркадина, леди Макбет. Возможно, именно с этим новым периодом силы и зрелости, с новым ощущением себя и связано пристальное внимание Натальи Георгиевны к собственной внешности.

Наталья Гундарева.
Наталья Гундарева.
kinopoisk.ru

Когда в моду вошли новые чудодейственные средства для похудения, она во что бы то ни стало решила воплотить свою детскую и немного наивную мечту об изящной фигуре. Ей это удалось. Перемены были потрясающие. Говорят, что останавливаться на достигнутом актриса не собиралась, и на закрытии сезона 2001 года, расставаясь перед отпуском, она пообещала коллегам-артистам: "Осенью вы меня просто не узнаете!" В театре Гундарева больше не появилась.

Наталья Гундарева.
Наталья Гундарева.
kinopoisk.ru

Когда в июле 2001 года у Натальи Гундаревой случился инсульт, врачи говорили, что вывести её из комы может только чудо. В те дни казалось,что вся страна замерла в ожидании...

Четыре года Гундарева боролась с болезнью. Конечно, её не оставляли друзья, рядом всегда был самый близкий и любимый человек - муж Михаил Филиппов, но жестокое и страшное несчастье, которое обрушилось на Наталью Георгиевну, требовало невероятных сил и стойкости прежде всего от неё. Испытания подобного рода всегда оставляют человека один на один с собой, и он уже не другим, а себе должен доказывать чего стоит. Наталье Гундаревой это оказалось по силам - быть может, потому, что успешная и знаменитая актриса на самом деле всегда жила на преодолении и добилась всего не благодаря, а вопреки.

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