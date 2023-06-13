Тонкий нерв русского кино: 65 лет Сергею Маковецкому

Сергея Маковецкого, который 13 июня отмечает 65-летие, по праву называют большим мастером, способным перевоплотиться в любого персонажа. А ведь в театральном училище, экзамены в которое он проваливал два года подряд, актёру пророчили амплуа простака! Свойственная ему основательность и внутренний покой сделали Сергея Васильевича главной загадкой нашего кино и театральной сцены.

Князь Киевский

Это сегодня его голосом в мультфильмах про русских богатырей говорит Владимир, князь Киевский. Детство же будущей звезды прошло в рабочих бараках и общежитиях Киева. Мальчика воспитывала мама Анна Григорьевна. Отца Серёжа не знал - он бросил жену ещё до родов и никогда не интересовался судьбой сына. Поэтому фамилия, которую актёр прославил - мамина. В юности у Сергея было множество увлечений: он играл на барабане, пел в хоре, потом всерьёз занялся водным поло (даже метил во взрослую сборную). Но судьба распорядилась иначе.

В восьмом классе Серёжа случайно зашёл в библиотеку, где учительница английского языка репетировала со старшеклассниками пьесу Островского. Она и предложила ему принять участие в спектакле. С того дня жизнь Маковецкого перевернулась. После школы, поддерживаемый мамой и педагогом театральной студии, Сергей подал документы в Киевский театральный институт. Срезавшись на сочинении, вторую попытку Маковецкий сделал уже в Москве. В ГИТИС (ныне РАТИ) его не взяли, зато в Шукинском театральном училище он пришёлся ко двору.

Москва-Одесса

Окончив Щукинское училище, Маковецкий пришёл работать в театр имени Вахтангова. Но там судьба способного выпускника не сложилась. Не получалось и с кино. "Я приходил к "Мосфильму", мы стояли, голодными глазами смотрели. Выходила ассистентка: "Ты, ты, вот ты и ты зайдите, все остальные свободны". И я всё время был среди тех, кто свободен", - вспоминает Сергей Васильевич. Тогда он отправился в Одессу.

Фильм "72 метра". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Трасса смерти". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Грозный". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Именно этот город принёс актёру первые роли, например, в фильме "Экипаж машины боевой". Но главное, здесь он встретил будущую жену Елену. Временами казалось, что всё безнадёжно, что больших ролей и признания таланта актёра Маковецкого не будет. Из-за скандала в театре он даже был переведён в... дворники. Убирающего снег Маковецкого во дворе театра заметил режиссёр Роман Виктюк. Именно Виктюк вернул Маковецкого на сцену и дал ему роли. Сначала в спектакле "Уроки мастера" актёр сыграл Дмитрия Шостаковича, а затем начал с Виктюком работу над спектаклем "Мадам Баттерфляй", который принёс ему славу.

Какой талант!

Тут, кажется, и кинорежиссёры поняли, какой талант не замечали до этого. Расцвет его творческой биографии пришёлся на 90-е. Парадоксально, но именно то десятилетие, когда российский кинематограф испытывал трудности, в тех немногочисленных фильмах, что снимались, требовался именно типаж Сергея Васильевича. В 1992 году он сыграл в фильме Владимира Хотиненко "Патриотическая комедия". Следом шли яркие работы в ленте "Наш американский Боря" и "Макаров".

Настоящую знаменитость из актёра сделал Алексей Балабанов, сняв во второй части культового "Брата". Маковецкий блестяще сыграл отрицательную роль банкира Белкина, сделав своего персонажа уродливо трусливым и противным. Потом были "72 метра", "Жмурки", "Гибель империи", "Мне не больно", "Ликвидация"... перечислять можно бесконечно.

Сериал "Ликвидация". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Годы в помощь

К громкому юбилею Маковецкий подошёл мастером своего дела. Очевидно, годы идут актёру в помощь. "Я ведь не герой-любовник, и мне не нужны разные сценические ухищрения, чтобы выглядеть моложе. С возрастом ты приобретаешь опыт. Это не актёрская броня и не универсальная отмычка от всех дверей, но он помогает тебе сознательно управлять твоей актёрской машиной, чтобы она не неслась по наитию без руля и ветрил, не разбирая дороги", - говорит Маковецкий.

Сериал "Тайна Лилит". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Тихое счастье

С супругой Еленой Демченко, дочерью адмирала флота, Маковецкий познакомился в 1983 году в коридоре Одесской киностудии. Елена в шутку предложила Сергею жениться, а тот согласился! Тогда казалось: посмеялись и забыли, но Сергей, как оказалось, не шутил. Уже на следующий день он пришёл к Елене с цветами и пригласил на свидание. Их любовь продолжается уже 40 лет, и все эти годы они едва ли вспоминают, что между ними 18-летняя разница в возрасте. Елена держит на себе весь дом и ещё успевает быть менеджером, редактором и пресс-атташе Сергея, но главное - верным другом и любимой.