"Мы все учились понемногу...": 50 лет народной комедии "Большая перемена"

50 лет назад вся страна впервые узнала, как это неудобно, когда "ходишь, ходишь в школу, а потом - бац! - вторая смена". На экраны вышел замечательный четырёхсерийный телефильм "Большая перемена" о подающем надежды молодом историке Несторе Петровиче, который неожиданно стал преподавателем вечерней школы. Прошло уже полвека, но зрители до сих пор с удовольствием пересматривают "Большую перемену", ведь она не только про школу, но и про саму жизнь, которая каждый день нам подкидывает задачки и уравнения.

Назад в школу

В начале 1970-х годов в СССР началась кампания по образованию рабочей молодёжи - тех, кто ушёл работать, не закончив среднее или даже начальное школьное образование. Советский рабочий класс должен был стать самым передовым и продвинутым, а без образования это было бы просто невозможно! На производствах ввели ограничение - на повышение разряда и увеличение зарплаты теперь могли рассчитывать не просто работяги, а передовики производства с аттестатом о среднем образовании. Фильм "Большая перемена", показывающий, что учиться интересно и весело, а станки можно легко совмещать с уроками, был частью этой кампании.

Комедия "Большая перемена". Скриншот фильма.

Никто из режиссёров браться за "спущенное сверху кино" не хотел. Все понимали: это будет агитка. Но Алексею Кореневу выбирать не приходилось - начало карьеры режиссёра оказалось неудачным. Его много ругали за дебютный фильм "Черноморочка", который вышел на экраны в 1957 году, обвиняли в безвкусице, отрыве от реальности и штампах. Второй фильм "Урок литературы" вообще не выпустили в прокат, а успешную комедию "Вас вызывает Таймыр" отправили на полку после того, как автор сценария Александр Галич покинул страну. После Кореневу почти 10 лет не давали снимать самостоятельно, он был на подхвате у Эльдара Рязанова. Поэтому режиссёр решил рискнуть и согласился исполнить госзаказ.

Из драмы в комедию

За основу сценария была взята биографическая повесть писателя и драматурга Георгия Садовникова, опубликованная ещё в начале 1960-х гг. После окончания Краснодарского пединститута он год работал учителем в школе рабочей молодёжи. Преподавал историю нескольким классам - с пятого по девятый. Об этом опыте молодой преподаватель написал серьёзную повесть "Иду к людям".

Хотя повесть была биографической, мало у кого из героев были прототипы. Нестора Петровича автор, разумеется, списал с себя. У него был ученик, который чем-то напоминал Ганжу, и поклонница - будущая киношная Нелли Леднёва. Крупная девушка работала на стройке бетонщицей и всё время норовила проводить учителя до дома: "Вам одному будет страшно". Остальные персонажи были собирательными или выдуманными. Любитель танцев Ляпишев получил фамилию секретаря райкома комсомола в Краснодаре, Петрыкин - от директора краевого драмтеатра, а Коровянская была названа в честь девушки, с которой у автора был короткий роман, но она собиралась замуж за молодого человека с такой фамилией...

Комедия "Большая перемена". Скриншот фильма.

Садовников не умел писать сценарии. Поэтому, когда его об этом попросили, он заявил, что готов это сделать только в паре с режиссёром. Вдвоём они создали совершенно новое произведение, комедию о приключениях школьного учителя, которую так и назвали.

Но как только в газете "Вечерняя Москва" появилась заметка о съёмках, в Министерство образования хлынул поток писем от возмущённых учителей: педагогика и приключения несовместимы. И название картины пришлось поменять. Его предложил оператор-постановщик фильма Анатолий Мукасей. "Потому что в большой перемене есть двойной смысл: это большая перемена как школьная перемена и большая перемена в жизни", - объяснял он.

Ядовитый Нестор Петрович и проходная роль

Режиссёр Алексей Коренев сразу пригласил в фильм двух актёров - корифеев МХАТа Анастасию Георгиевскую и Михаила Яншина. Оставалось найти ещё пару десятков персонажей, в первую очередь Нестора Петровича Северова.

Комедия "Большая перемена". Скриншот фильма.

Пробовались талантливые и уже маститые на то время артисты: Андрей Мягков, Евгений Стеблов, Константин Райкин. Первый в образе учителя выглядел наиболее убедительно, но в фильме так и не снялся. Дело в том, что он хотел, чтобы Светлану Афанасьевну сыграла Анастасия Вознесенская, его жена. Режиссёр снимать её не хотел, и тогда Мягков отказался от роли. Тогда выбор режиссёра пал на Михаила Кононова, хотя он с самого начала относился к роли прохладно и считал фильм проходным.

Позже актёр всем рассказывал, что согласился на роль для внутреннего самоутверждения. Он решил, что если и "это" сможет сыграть, то актёр он действительно хороший. Существует и другая версия: якобы на него надавил сам директор "Мосфильма" Николай Сизов. Так или иначе, своего презрения к фильму он особо не скрывал, даже после успеха ленты. Актёры рассказывали, что на площадке Кононов держался отстранённо, в общих пьянках не участвовал, а в перерывах между сценами читал газету, всем своим видом как бы показыя, что он тут случайно.

Комедия "Большая перемена". Скриншот фильма.

Но если на экране Кононов выглядит наивным и по-детски трогательным, то коллеги знали: малейший повод - и Михаил брызнет на коллег порцией яда. Так, во время съёмок одной из сцен он придрался к Наталье Богуновой так, что она заплакала. Когда страсти погасили, Кононов как огурчик встал перед камерой. Позже он объяснил это тем, что он чувствовал себя "как будто сонным" и ему надо было себя "взвинтить".

Кстати На съёмочной площадке Александр Збруев тоже помотал нервы режиссёру - он наотрез отказался носить рабочую одежду и его Ганжа стал модником, даже по стройке разгуливающим в дорогой замшевой куртке.

Молодая гвардия

В "Большой перемене" снялись прекрасные молодые актрисы, получившие после выхода картины огромную популярность. Студентка Школы-студии МХАТ Светлана Крючкова попала на съёмочную площадку почти случайно - она принесла сценарий фильма, от которого отказался её муж. Зато она сама понравилась режиссёру и получила роль Нелли Леднёвой. Ярким и запоминающимся получился дуэт Нины Масловой и Савелия Крамарова, а фраза: "Чего ты мне глазки строишь? - "А что я тебе кооператив должен строить?" - тут же ушла в народ.

Комедия "Большая перемена". Скриншот фильма.

Конечно, вся мужская часть съёмочной группы была влюблена в юную красавицу Наталью Гвоздикову. На съёмках длинные светлые волосы актрисы прятали под чёрный парик. Это не было предусмотрено сценарием, но оказалось, что на съёмочной площадке собрались сплошные блондинки - Богунова, Крючкова, Азер, Касаткина...

"И ты тут. Ладно, проезжайте"

Съёмки проходили в Ярославле, в Московском педуниверситете и на "Мосфильме" Как вспоминала Светлана Крючкова, в провинции группу поселили в ужасной гостинице с кучей тараканов, но никто не жаловался, наоборот, актёры жили дружно и весело. На территорию шинного завода группу обычно пропускали без разговоров.

Комедия "Большая перемена". Скриншот фильма.

Однажды на воротах дежурил особо принципиальный охранник, который неожиданно упёрся и заявил, что без пропуска машину не пропустит. С дежурным пытались договориться все, - и Коренев, и Збруев. Но тот поддался лишь когда увидел Савелия Крамарова. "И ты тут, - улыбнулся охранник при виде известного артиста. - Ладно, проезжайте".

Комедия "Большая перемена". Скриншот фильма.

Сразу после показа первой серии на ТВ стало ясно, что появился народный хит. Понять, почему фильм, который задумывался как пропаганда, стал настолько любим в народе, несложно. Даже Михаил Кононов, так и не изменивший свонго отношения к "Большой перемене", признал, что кино "сделали" талантливые артисты. "Любой бред в их исполнении выглядел милым и обаятельным, а главное, искренним", - был уверен он.