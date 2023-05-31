90 лет Георгию Буркову: близкий друг Шукшина играл пьяниц и чудаков, а мечтал о роли Дон Кихота

За почти 25-летнюю карьеру Георгий Бурков, 90-летие которого отмечается 31 мая, виртуозно воплотил на экране целую галерею характеров - от непутёвых алкашей до чудаковатых интеллигентов. Эпизодических ролей в фильмах "Ирония судьбы", "Гараж" и "Старики-разбойники" Буркову хватило, чтобы стать народным любимцем. Однако амплуа балагура, выпивохи и чудака обернулось тяжёлой ношей для актёра, который мечтал о ролях Дон Кихота, Мефистофеля и Гамлета...

Есть в фильмографии у Георгия Буркова такой фильм - "Кадкина всякий знает". Перефразируя это название, можно сказать: "Буркова всякий знает". Мы его помним не только в фильмах великих Шукшина ("Печки-лавочки", "Калина красная") и Рязанова (от "Зигзага удачи" до "Жестокого романса"), но и в малых формах - в забавных сценках киножурнала "Фитиль", в мультфильмах, герои которых говорят голосом Буркова (например, неподражаемый Пёс в мультфильме "Жил-был пёс"). Он снялся более чем в 70 фильмах, создал яркие образы на театральной сцене, успел попробовать себя и как режиссёр. Словом, Буркова зрители знают и любят.

Мама выходила сына

Он появился на свет в рабоче-крестьянской семье, 31 мая 1933 года в Перми. Иван Григорьевич был человеком добрым и мягким. Но по-настоящему близкие отношения у Георгия сложились с матерью.

В шестилетнем возрасте он заразился брюшным тифом. Началось заражение крови, ребёнка стали спешно оперировать, да только неудачно... После шестой операции измученного Жору просто положили в палату для обречённых. Мария Сергеевна, узнав об этом, забрала сына домой. Лечила, как могла, - травами, народными средствами, святой водой... И чудо свершилось: мальчик выздоровел. Связь с матерью была одной из главных в жизни актёра. Например, Мария Сергеевна сама шила сыну одежду, а он безропотно её носил, как бы смешно и неуклюже она ни выглядела. Ведь это одежда от мамы!

Была у мальчика из простой семьи "тайная начинка": его тянуло к знаниям и искусству. Жора рано полюбил чтение, стал целыми днями пропадать в библиотеке. Это у него называлось "заниматься самообразованием". Советскую же действительность Бурков презирал, а сталинизм с коммунизмом ненавидел. "Вечером домой из библиотеки я шёл крадучись, - не раз вспоминал он. - Всё боялся, что меня милиционеры схватят и бросят в кутузку за тунеядство".

Между тем у Буркова был шанс стать обеспеченным и вполне благополучным человеком. Он получил хороший аттестат и поступил на юридический факультет Пермского университета. Но на последнем курсе университета начал посещать вечернюю студию при Пермском драматическом театре. И, в итоге, пошёл в театр.

Звезда провинциальных театров

Карьеру начинал в драматическом театре городка Березники. Здесь в условиях дефицита актёров-мужчин Бурков быстро проходит путь от исполнителя единственной реплики наподобие "кушать подано" до ведущего актёра труппы. Набравшись опыта в театрах Кемерово и других провинциальных городов и получив некоторое признание, настойчивый самоучка возвращается в Пермь и завоёвывает право считаться премьером областного драмтеатра.

Зигзаг удачи

Георгий Бурков. kinopoisk.ru

Далее случается форменное чудо, происходит резкий поворот в судьбе. Столичный театровед с изумлением обнаруживает в Предуралье актёра редкой индивидуальности и, кажется, неограниченной глубины, рассказывает о нём главному режиссёру Московского драматического театра им. Станиславского Борису Львову-Анохину. Тот во время гастролей в Перми отсматривает спектакли с Бурковым и делает ему предложение - переехать в Москву и влиться в его труппу.

Георгий Иванович появляется в столице в конце 1964-го. Ему идёт 32-й год, и его жизнь начинается заново. Показательны дневниковые откровения: "Я изворотлив, и моя цель - продержаться... Чувствую себя млекопитающим среди ихтиозавров".

Звезда второго плана

Сниматься Георгий Иванович начал параллельно с театральной работой: и его первый спектакль в театре Станиславского, и первый фильм с его участием случились в 1966 году. И пошло - в среднем Бурков снимался в 2-4 фильмах в год. Роли по большей части эпизодические - всё-таки фактура сложная, на героя-любовника не тянет, но режиссёры его полюбили, зрители - тоже.

В целом кинокарьеру Буркова можно назвать успешной. Работал с легендарными режиссёрами - Трегубовичем, Зархи, Губенко, Рязановым, Соловьёвым, Шахназаровым, Озеровым, Бондарчуком, Шукшиным. Без его героев сложно представить такие киношлягеры, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Жестокий романс", "Старики-разбойники", "Гараж", "Из жизни отдыхающих".

Георгий Бурков. Скриншот

Но сам актёр был всю жизнь недоволен своей профессиональной судьбой. В 1970 году он писал в дневнике: "Я готов играть Гамлета, Ричарда, Ван Гога, Дон Кихота, Фауста, Мефистофеля, Каина, Мастера, Годунова, царя Фёдора. Я готов и отвечаю за гениальность исполнения".

А тут всё выпивохи да недотёпы - скучно ведь, мелко! Буркова считали рубахой-парнем, компанейским балагуром, "своим в доску". И никогда не понимали, что он - философ, мечтатель. Чужой среди своих...

Одна на всю жизнь

Зато в личной жизни Бурков был счастлив. Каждый вечер он спешил к жене и дочке, ел только дома, носил всё, что выбирала для него супруга. По сути, она заменила ему маму.

С актрисой Татьяной Ухаровой он познакомился в Театре Станиславского. Ей всего 19, ему уже 32. Она - маленькая и худенькая, как школьница. Он - высокий, сутулый, в старомодном кумачовом свитере в белую крапинку и дедовских очках. То ли библиотекарь, то ли маньяк из соседнего парка! Пара весьма странная, и всё же...

У них не было бурного романа и накала страстей. Просто играли вместе в спектакле - отца и дочь. И однажды Бурков едва слышно обронил: "Таня, выходи за меня!" Она согласилась, почти не раздумывая. Коллеги, друзья, родители с обеих сторон - все были в шоке. Танины родители не поняли зачем дочери нужен такой муж - из провинции, без денег. Рыдала и мать Буркова. Она видела рядом с ним только первых столичных красавиц - статных, обеспеченных. Ведь её сын - большой артист!

Вместе супруги прожили 25 лет, вырастили дочь Марию. Все друзья и коллеги вспоминают, что Бурков ни разу не дал повода жене усомниться в своей верности. Да, он был душой компании, весельчаком, мог крепко выпить, что называется "зажечь", но на других женщин никогда не заглядывался.

А кто не пил?..

Образ идеального мужа портили лишь пьянки - редкие, но меткие. Бурков мог обходиться без алкоголя неделями, но, уж если выпадал случай выпить, остановиться вовремя было тяжело. Так, перед дебютом на сцене Театра Станиславского к нему нагрянул знакомый из Кемерово. Как не выпить за встречу? Позвенели стаканами так, что на спектакль актёр не явился. От увольнения его спас всё тот же Львов-Анохин. Дал испытательный срок, во время которого платил Буркову зарплату из своего кармана.

Георгий Бурков. Скриншот

Годами позже актёр стал жертвой своего экранного образа - весёлого выпивохи. Все, кто встречался с Бурковым в жизни, считали, что выпить с ним - честь, удовольствие и долг. Угощали в театре, на улице, в гостях... Не говоря уже о том, что в гости к нему без бутылки никто не приходил. Частые возлияния были обычным делом среди советской богемы того времени: Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Владимир Высоцкий, Олег Даль, Юрий Богатырёв, Василий Шукшин... Последний был единственным близким другом актёра.

До и после Шукшина

Знакомство с Шукшиным Бурков описал жене просто: "Сегодня я наконец-то встретил Человека!". Удивительный факт: весельчак и балагур Бурков легко становился душой любой компании, но друзей не имел. Ведь в дружбе для него был важен ментальный контакт, одинаковый взгляд на мир, а не посиделки за рюмкой.

Бурков и Шукшин могли часами молчать, а потом непринужденно заговорить, как будто прервали разговор секунду назад. А ещё у обоих было удивительное чувство юмора. Как-то раз Бурков заглянул к Шукшину. Василий Макарович, увлечённый написанием нового рассказа, попросил друга немного подождать на диване, тихо, "чтобы не спугнуть вдохновение". Георгий Иванович сел, замер, и тут в комнату ворвалась муха. Противная бестия в полной тишине кружила по комнате минут пять, пока нервы Буркова не сдали. Свернув из журнала хлопушку, актёр принялся лупить по мухе, что есть силы, да так, что разбил не только вазу, но и окно. Устыдившись своей неловкости, Георгий Иванович виновато замер. "Ну что, убил?" - негромко спросил Шукшин, не отрываясь от работы.

Георгий Бурков. Скриншот

Судьба оказалась жестока к двум великим актерам: их дружба длилась всего несколько лет. Правда, за это короткое время они появились вместе в трёх фильмах - "Печки-лавочки", "Калина красная" и "Они сражались за Родину". На съемках последней ленты Василий Макарович внезапно скончался. Утром 2 октября 1974 года Бурков нашёл Шукшина мёртвым. Целый час он не решался сообщить съёмочной группе страшную весть. А чуть позже в дневниках признался: "Вся жизнь моя разделилась на две части - до Шукшина и после: И надо как-то с этим жить".

От душевной пустоты Георгий Иванович спасался тем, что писал покойному другу длинные философские письма. А потом создал и возглавил Центр культуры имени Шукшина. Мог ли он знать, что хлопоты, связанные с развитием этого проекта, окончательно подорвут его здоровье?

Были планы на жизнь

На здоровье Бурков никогда не жаловался, терпел и молчал, даже когда последнее время плохо себя чувствовал. Однажды сказал жене не то всерьёз, не то в шутку: "Я живу лишние два года. Тащишь меня своими травами..."

В первый раз он попал в больницу в 1988 году с ишемической болезнью сердца. Тогда он пробивал Центр Шукшина, по кабинетам ходить не умел, страшно нервничал, и это сказалось. У него было несколько микроинфарктов. В последний раз он попал в больницу летом 1990 года с переломом бедра и так оттуда и не вышел... Он упал дома, в собственной библиотеке, потянувшись за книжкой на верхней полке. В больнице выяснилось, что из-за перелома оторвался тромб.

После похорон в личных бумагах Буркова обнаружился удивительный документ - программа действий на будущее аж до 2001 года. Человек распланировал свою жизнь на 11 лет вперёд!

"Самое чудесное качество в человеке - стремление к необыкновенному. Быть Дон Кихотом - вот смысл жизни". А ветряные мельницы у каждого свои...