Неудержимые: как "Форсаж" за 20 лет превратился в "Мстителей" на колёсах

Зажигание! Старт!

Истоки франшизы уходят в самый конец XX века. Основой для сценария самого первого "Форсажа" стала статья Кеннета Ли, опубликованная в журнале Vibe в 1998 году. Героем публикации стал 30-летний гонщик из Нью-Йорка. Журналист показал его "обычную" дневную жизнь и настоящую ночную - его страсть к автомобилям, скорости и адреналину. Автор описывал стиль жизни молодых скоростных адреналиновых наркоманов, изучал такое явление как стрит-рейсинг, которое постепенно захватывало Америку. Не имея и цента за душой, гонщики отдавали всё, лишь бы провести ночной заезд между чёрной Nissan 300ZX и белой Mitsubishi Starion, и заработать 2500 долларов за победу.

Журнал со статьёй попался на глаза режиссёру Робу Коэну, и он загорелся идеей снять криминальный триллер о мире нелегальных автогонок, который получил название The Fast and the Furious, которое дословно можно перевести как "Быстрый и яростный".

Франшиза "Форсаж". IMDB.com

Картина вышла в прокат 18 июня 2001 года. Критики встретили фильм с настороженностью. Хвалили режиссёра за умение нагнетать трагедию и держать интерес, а также за постановку трюков и гонок. Отмечали молодых актёров Вина Дизеля и Пола Уокера. Но всё сходились, что фильм не оправдывает своё название. Не хватало той самой быстроты, и той самой ярости. Роб Коэн снял крепкую криминальную драму, а не высокооктановый боевик. Но зрителям фильм полюбился, хотя он и смотрелся как вольный ремейк "На гребне волны".

Дави на газ!

Пройдя необходимую обкатку и притирку всех деталей механизма в первых трёх частях, "Форсаж", ещё до появления супергероев Marvel, превратился в одно из главных летних киноразвлечений. Менялись персонажи, место действия, но зщрители продолжали валить в залы, чтобы увидеть очередное приключение отважных парней и девчат. В случае с такими проектами важно не столько содержание, а эмоциональный фон. И с этим у каждого нового "Форсажа" был полный порядок.

Франшиза "Форсаж". IMDB.com

Сюжеты были просты, как и всё великое. Но в данном случае это отнюдь не отрицательная характеристика, а наоборот! Зрителю не приходится вникать в хитросплетения интриг и гадать почему после лобового столкновения водители как ни в чём не бывало покидают свои покорёженные авто без единой ссадины.

Просто фантастика

Причём в далёком 2001 году первый фильм серии казался почти реалистичным. Его условности не выходили за пределы стандартных для приключенческого кино - например, практически невредимый герой, вылезший из трижды перевернувшейся машины.

Франшиза "Форсаж". IMDB.com

Приход Джастина Лина в режиссёрское кресло стал судьбоносным для серии. Он создал фильмы, где безумие, фантастичность и "правило крутизны" шли по восходящей. От серии к серии экшена становилось всё больше: герои проскакивали под кувыркающимся горящим бензовозом, а скользящий по асфальту за спорткарами гигантский сейф вызвал негодование у одних зрителей и дикий восторг у других. Авторы ориентировались на последних. Поэтому в шестой части герои переворачивают тросом танк, в седьмой мы увидели десант на спорткарах, прыжок на машине из небоскрёба, пробежку по падающему со скалы автобусу и драку на железных трубах, которые гнутся о крутизну героев.

Франшиза "Форсаж". IMDB.com

Для этих целей команду актёрскую команду пополнили Дуэйн "Скала" Джонсон и Джейсон Стэйтем. Их стычки, кстати, переросли в отдельный фильм "Хоббс и Шоу", самый безбашенный в серии. Боевик до отказа напичкан экшен-сценами, одна другой безумнее.

Про людей, в крови которых закись азота

Игнорирование законов физики в "Форсажах" происходит столь часто и с такой детской непосредственностью, что давно перестало вызывать отторжения. Создатели фильма верят в своего зрителя абсолютно, как верит ребёнок, бросающийся без раздумий с высоких ступеней, уверенный в том, что стоящие внизу родители его непременно поймают. Съёмочная команда "Форсажа" создала свой новый мир, уникальную и неповторимую увлекательную историю о людях, которые одержимы то ли автомобилями, то ли грабежами...

Франшиза "Форсаж". IMDB.com

Долгоиграющий "Форсаж" за два десятилетия своего существования добился совершенно особого к себе отношения со стороны массового зрителя. Отношение это, пожалуй, можно назвать снисходительным. На полном серьёзе признаться в любви к "Форсажу" - это вроде как моветон. Но и пропускать очередную серию - грех. Главное, мол, заранее "отключить мозг", чтобы не задымиться от той "пурги", которую несут герои в неизбежных промежуточных сценах между погонями и драками. Зрителю "Форсажа" заранее важно знать только одно - уступает ли новая серия предыдущим. С радостью сообщаем: ничуть не уступает!

Франшиза, стартовавшая как скромный боевик про уличные гонки, уже давно превратилась в "Мстителей" на колёсах.

Вся семья в сборе

В новой части весь джентльменский набор в целости и сохранности. Тачки и тёлки. Пацаны и понты. Добряки с кулаками и простыми прописными истинами против злодеев "на сложных щах" и со сверхоружием. Конечно же, будет множество разбитых суперкаров, брутальных взглядов исподлобья и душещипательных разговоров о семье.

Франшиза "Форсаж". IMDB.com

Сюжет десятой картины расскажет о столкновении Доминика Торетто с новым злодеем Данте в исполнении Джейсона Момоа - и в этом противостоянии снова потребуется помощь всей "семьи" протагониста. В ленте вернутся все основные актёры прошлых частей, включая Хелен Миррен, Джейсона Стэйтема, Шарлиз Терон, Джона Сину. Поставил картину Луи Летерье - режиссёр "Иллюзии обмана".