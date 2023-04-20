Как Россия снова выиграла космическую гонку у Америки. Теперь на киноэкране

Больше 60 лет назад наша страна выиграла у американцев битву за космос, отправив сначала первый искусственный спутник Земли, потом и человека. 12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космос, который совершил советский гражданин Юрий Гагарин. Эта дата золотыми буквами вписана в историю нашей страны и историю исследования космического пространства. Теперь мы выиграли и другую: Россия первой в мире сняла на орбите художественный фильм «Вызов». И это, вне всяких сомнений, выдающееся событие для российского и мирового кинематографа!

Космос как предчувствие

Первым космическим кинооператором по праву считается советский пилот Герман Титов. Его орбитальный рейс на корабле «Восток-2» начался 6 августа 1961 года и продлился почти полные сутки. Космонавт снимал на репортёрскую кинокамеру «Конвас» земную поверхность, облачный покров и звёзды.

Кадр из фильма «Возвращение с орбиты» ( 1983). kinopoisk.ru

Снимали нашу планету с орбиты кинокамерами и пилоты, впервые работавшие в открытом космосе: например, Алексей Леонов на «Восходе-2». По мере развития пилотируемой космонавтики фото- и видеосъёмка стала обязательной при выполнении космических миссий. Например, для советского фильма «Возвращение с орбиты» (1983) космонавты специально снимали кадры на станции «Салют-7» и корабле «Союз Т-9». Можно сказать, это первый художественный фильм, снятый в космосе. Правда, актёров на орбиту не отправляли. Тем не менее много лет в кинематографических кругах гуляла навязчивая идея отправить на орбиту профессионального актёра и оператора, чтобы добиться «большей достоверности».

Ключ на старт!

В 1997 году режиссёр Юрий Кара задумал создать фильм, значительная часть которого была бы снята на борту комплекса «Мир». Сценарий под рабочим названием «Последний полёт» был написан на основе фантастического романа «Тавро Кассандры» Чингиза Айтматова. Но из-за недостаточного финансирования проект развалился, но мечты снять фильм в космосе остались.

В мае 2020 года голливудские продюсеры начали переговоры с компанией SpaceX о том, чтобы до конца года отправить на корабле Crew Dragon актёра Тома Круза вместе с режиссёром Дугласом Лайман (который снял, в частности, «Идентификацию Борна» и «Мистер и миссис Смит») и там снять с ним сцены для нового блокбастера.

Старт корабля. Пресс-служба Первого канала.

Но уже через три дня после американцев о планах снять фильм на МКС объявила и Россия. Роскосмос, Первый канал и киностудия Yellow, Black and White (YBW) сообщили о начале работы над картиной «Вызов». Против Илона Макса и Тома Круза мы выставили своих тяжеловесов — босса Первого канала Константина Эрнста и главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. На орбиту так же планировалось отправить двух человек, да и сроки совпадали — до конца 2021 года.

Экспресс-курс для кинокосмонавтов

Создателям «Вызова» пришлось стать пионерами — они решили снимать в космосе настоящий фильм, перенеся на орбиту технологию земного кинопроизводства. Ничего подобного никто раньше не делал.

Клим Шипенко. Пресс-служба Первого канала.

Требования к режиссёру были беспрецедентными: он должен быть первоклассным режиссёром, оператором и осветителем. У Клима Шипенко имелись все перечисленные навыки, плюс он ещё и драматург, то есть чувствует историю и может адаптировать её к обстоятельствам. Зрителям он известен по таким хитам, как «Текст», «Холоп» и, главное, «Салют-7», основанный на реальной истории о спасении одноимённой орбитальной станции.

А вот актрису на главную роль искали путём всероссийского отбора. Заявки прислали как профессиональные артистки, так и девушки без опыта киносъёмок. В итоге из трёх тысяч претенденток комиссия утвердила Юлию Пересильд, её дублёром сталат актриса Алёна Мордовина. Обучение съёмочной группы в Центре подготовки космонавтов длилось всего три месяца — для космоса это очень мало, но дедлайн поставили чрезвычайно жёсткий.

Юлия Пересильд. Пресс-служба Первого канала.

Когда 5 октября 2021 года в 11.55 первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёр Клима Шипенко, в сопровождении космонавта Антона Шкаплерова. отправился с Байконура к МКС стало понятно, что и эту битву за космос мы у американцев выиграли, а фильму «Вызов» суждено стать первым художественным фильмом, снятым в космосе. А 20 апреля, день широкого кинопроката, суждено войти в историю мирового кино, наряду с первым кинопоказом, премьерой первого звукового и цветного фильма.

А про американский проект ничего не видно и не слышно.