Сергей Соседов впервые расскажет о своих деревенских корнях и пристыдит уехавших из России артистов

Соседов, пожалуй, главный обличитель российского шоу-бизнеса. Он не боится сказать правду о Примадонне и пожаловаться на Лолиту, выступить против участия Манижи в "Евровидении" и назвать "страшными" современных моделей. Став знаменитым благодаря неординарным суждениям, каверзным вопросам и запоминающемуся образу в телешоу "Акулы пера", журналист остаётся верен себе - не щадит ни начинающих вокалистов из "Голоса", ни маститых артистов.
23 мая Сергею Соседову исполнилось 55 лет. На паспортный возраст Сергей не выглядит: помогает и генетика, и процедуры красоты, из которых музыкальный критик секрета не делает. В отличие от деревенской родни, которую он привык не афишировать. Однако вместе со съёмочной группой "Секрета на миллион" Сергей отправится в родную деревню и встретится с людьми, которые помнят его мальчишкой.
Уехав из деревни, Сергей сделал блестящую карьеру. Однако недоброжелателей у него было много, ведь Соседов никогда не лез за словом в карман. В студию "Секрета на миллион" придут певица Анастасия, Шура и Маша Распутина и расскажут, как реагировали на резкие слова Соседова.
Критик из Соседова получился неумолимый, а сын - нежный и заботливый. Сергей до сих пор не создал семью и живёт с мамой, в которой не чает души. Он расскажет о том, как одно время планировал переехать и жить отдельно, и объяснит, почему всё же решил остаться.
Поведает Сергей и о том, как чувствует себя в роли ведущего ток-шоу "За гранью" на НТВ. Вспомнит, как и от кого получил это предложение, и признается, почему ему приходится восстанавливаться после каждого эфира. Кроме того, Сергей Соседов расскажет о том, что думает о покинувших Россию звёздах шоу-бизнеса, во что вкладывает деньги и какие вынашивает планы на будущее.