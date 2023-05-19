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Валерия Ланская расскажет о своём диагнозе, долговой яме и новой свадьбе

В субботу, 20 мая, гостьей нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станет актриса Валерия Ланская. Она расскажет о подготовке к свадьбе, признается, почему не сложился её первый брак, и поведает о том, как научилась радоваться жизни вопреки серьёзному диагнозу.

"Секрет на миллион". Валерия Ланская.
"Секрет на миллион". Валерия Ланская.
Пресс-служба телеканала НТВ

Недавно Валерия Ланская поделилась с поклонниками радостной новостью: она помолвлена и скоро выходит замуж. Это будет второй брак актрисы: в первый раз она вышла за режиссёра Стаса Иванова, которому подарила сына Артемия. Оба родителя очень ждали появления на свет малыша, но семью рождение ребёнка не спасло, и брак распался. Актриса откровенно расскажет ведущей "Секрета на миллион", почему так случилось и что послужило основной причиной развода.

В мужчину, за которого актриса в скором времени собирается выйти замуж, она искренне влюблена. Ланская восхищённо отзывается о личных качествах Эдгара Голосного и признаётся, что с удовольствием занимается бытом: готовит, убирает, стирает и всячески заботится о любимом. И, конечно, работает, потому что для настоящей актрисы съёмки - это не только способ зарабатывать деньги, но и судьба.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Валерия Ланская.
"Секрет на миллион". Валерия Ланская.
Пресс-служба телеканала НТВ

Именно поэтому, боясь, что её начнут жалеть и перестанут приглашать в проекты, актриса много лет скрывала свой диагноз. Ещё во время беременности у неё обнаружили сахарный диабет, с которым Ланская поначалу пыталась бороться народными средствами. Когда они не помогли, Валерия доверилась врачам и начала принимать лекарства. Сейчас она держит ситуацию под контролем и больше не боится говорить о своём диагнозе.

Несмотря на востребованность в профессии, актриса оказалась в долгах. Она откровенно расскажет о том, почему так случилось и как решала эту проблему. Однако все неприятности уходят на второй план, когда Ланская делится планами на свадьбу и семейную жизнь. Похоже, что впервые за много лет актриса по-настоящему счастлива и готова щедро делиться своими эмоциями с поклонниками и телезрителями.

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