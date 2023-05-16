Шикарные стервы Марии Горбань: самые яркие и дерзкие роли актрисы

Мария Горбань с детства мечтала быть клоунессой, возможно, поэтому ей особенно удаются эксцентричные образы. Светская львица, импозантная телеведущая, жена криминального авторитета... Актриса уже давно полюбилась публике своими разнообразными образами. К премьере нового сериала "Звёздный суд", который стартовал в эфире ТНТ, предлагаем вам вспомнить самые узнаваемые роли Марии.

Лера Чехова ("Я лечу)

Одной из первых сериальных работ Марии стала роль в медицинской драмеди "Я лечу", которая вышла на экраны в 2008 году. Мария исполнила роль студентки третьего курса, которая только начинает проходить практику в хирургическом отделении больницы. Она мечтает стать нейрохирургом, чтобы вылечить брата от опухоли мозга, а в свободное время расследует загадочную автокатастрофу, в которой погибли её родители. Как вспоминает сама актриса, для неё этот сериал стал своеобразным стартом, ведь у Марии ещё не было опыта работы с именитыми актёрами.

Марина Хрумкина ("Звёздный суд")

Сериал "Звёздный суд". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Сериал о громком разводе между актрисой средней руки Мариной Хрумкиной и популярным актёром с плохой репутацией Дмитрием Петровским (Максим Лагашкин). На что только не пойдёт персонаж Марии, чтобы получить квартиру и деньги: адвокат, слёзы, гороскопы, манипуляции, феминизм. Придётся даже книгу написать. Правда, что победит: женское или мужское обаяние, и чем закончится история - остаётся вопросом.

"Я сразу согласилась сниматься в этом сериале, у меня совершенно не было сомнений. Во-первых, это комедия, а я безумно люблю в них сниматься. В нашей жизни так много серого и грустного, что комедии, как мне кажется, спасут наш мир. Ещё я обожаю отрицательных героинь, а Марина Хрумкина - она разная. Читая сценарий, я поверила в эту героиню, и она мне очень понравилась. Именно поэтому я согласилась. Люблю играть ярких, харизматичных, интересных, сложных персонажей", - говорит актриса.

Кристина ("Кухня", "Отель Элеон", "Гранд")

Сериал "Кухня". Пресс-служба телеканала СТС.

Другим и, пожалуй, самым узнаваемым образов Марии Горбань стала Кристина - крайне амбициозная и пафосная светская львица, жена владельца ресторана Claude Monet. По сюжету девушка сначала работала хостес в том же заведении, но потом удачно вышла замуж за экранного персонажа Дмитрия Нагиева. Образ оказался очень удачным, поэтому их герои даже прекочевали в рекламу сотовой компании.

Мария Горбань:

"Я характерная актриса, а из меня долгое время делали героиню. Я хотела играть ярких, харизматичных, уверенных в себе женщин, а мне давали серых мышей, которые вечно плачут и страдают. А мне нравятся отрицательные героини, потому что они классные, яркие и дерзкие".

Алёна Баженова ("Жена моего мужа")

"Жена моего мужа". kino-teatr.ru

Что же мы всё о сериалах, давайте вспомним и фильмы! В 2018 году Мария сыграла одну из главных ролей в мелодраме "Жена моего мужа". По сюжету стервозная красотка-телеведущая увела мужа у девушки по имени Рита. В отместку несчастная попыталась обратиться к колдуну, чтобы вернуть мужа, но что-то пошло не по плану, и она проснулась в теле экранного персонажа Марии.

Галя ("Модный синдикат")

Сериал "Модный синдикат". Пресс-служба телеканала СТС.

В 2022 году актриса снялась в сериале "Модный синдикат", где сыграла провинциальную девушку Галю, жену криминального авторитета, которая приехала в Москву, чтобы помочь мужу отмыть деньги. Здесь же она встречает горе-дизайнера в исполнении Яна Цапкина и очень хочет завладеть его домом моды. Оба оказываются перед необходимостью сотрудничать, но возможно ли это?

"Поскольку моя Галя немного из времени "малиновых пиджаков", в её гардеробе много леопарда и красного. И всё построено на "кричащей открытости". Мы старались, чтобы всё было немного чересчур, добавляли сахалинский шик!", - рассказывала она в интервью об образе своей героини.

Мария Горбань ("Поехавшая", 2023)

Свежая комедия, основанная на реальных событиях, повествует о том, как обычная девушка из мегаполиса решила кардинально поменять свою жизнь и на велосипеде вместе с таксой отправилась искать счастье через всю Россию. У актрисы была не главная роль, тем не менее очень запоминающаяся. Мария, как и Дмитрий Нагиев в сериале "Кухня", играет саму себя: медийную личность по имени Мария Горбань. Именно у неё в качестве smm-специалиста работала героиня Ольги Лерман.