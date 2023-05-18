Почему хореограф Алла Сигалова заменила актрису Ингеборгу Дапкунайте в сериале "Балет"

Сегодня, 18 мая, на видеосервисах Wink, more.tv и "Кинопоиск" стартует один из самых долгожданных отечественных телесериалов - драма "Балет". Проект снял Евгений Сангаджиев, актёр уже несуществующего "Гоголь-центра", который в 2021 году громко дебютировал с сериалом Happy End о провинциальной паре, которая покоряет вебкам-бизнес.

Только мы посмотрели сериал Фёдора Бондарчука "Актрисы", о закулисной жизни театральных актёров, астоящим хитом. А теперь на подходе другая похожая история, продюсером которой тоже стал Бондарчук - сериал <Балет", который, как несложно догадаться, посвящен конкурентному и не прощающему ошибок искусству танца.

В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда её пригласил новый директор (Фёдор Бондарчук).

Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное - с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин) и его семьёй. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера - Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далёких от искусства.

Изначально "возвращенку" играла Ингеборга Дапкунайте, но после событий февраля 2022 года, балтийская актриса покинула нашу страну и заняла "не ту" позицию, потому сериал пришлось переснимать уже без неё. В итоге Руту Майерс сыграла профессиональный хореограф Алла Сигалова. И, очевидно, это пошло проекту на пользу. Она как никто знает всю балетную кухню, а её холодный образ идеально подходит для роли.

Также в "Балете" снялись Маруся Фомина, Пётр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Владимир Варнава

.Ещё по "Чёрному лебедю" Даррена Аронофски мы знаем, среди феяподобных балерин конкуренция даже жестче, чем у актрис, так что "подсыпать стёкло в пуанты" героини нового сериала будут регулярно. Впрочем, авторы проекта утверждают, что хотели показать не интриги и склоки, а тот тяжкий труд, который стоит за созданием фееричных постановок.

В сериале зритель увидит семь постановок: часть из них специально созданы для проекта, а также представлена легендарная классика ("Пахита", "Жизель", "Лебединое озеро"). Хореографом-постановщиком "Балета" стал лауреат премии

"Золотая маска" Владимир Варнава .

Кстати, по инициативе одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль "Балета" вошёл в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием "О природе". Это первый случай в истории российского кино, когда созданное специально для экрана художественное произведение вышло в реальный театральный репертуар.