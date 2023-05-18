18 мая
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Иван Янковский избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов под "Плейлист волонтёра"

Сегодня, 18 мая, в онлайн-кинотеатре Okko стартует показ нового сериала "Плейлист волонтёра" по мотивам одноименного true-story романа участника поисково-спасательных работ Артёма Ляшенко (Мршавко Штапич), сообщает пресс-служба видеосервиса. Восьмисерийная драма с Иваном Янковским в главной роли рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране.

Сериал "Плейлист волонтёра".
Сериал "Плейлист волонтёра".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Главный герой очень рано обзавёлся семьёй и также стремительно её лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Однажды он пошёл в гости к бывшей жене, чтобы занести алименты и повидаться с сыном, но поругался с ней, принял на грудь лишнего - а дальше его оглушили и ограбили, но он этого не помнит. Как оказалось, Штапича уже начали искать волонтёры, расклеившие по всему району листовки с его фото.

Сериал &quot;Плейлист волонтёра&quot;.
Сериал "Плейлист волонтёра".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой среде. Очень быстро Штапич превращается в звезду отряда, но успех на профессиональном поприще не приносит желаемого счастья. Он продолжает метаться между бывшей женой, неинтересными ему, но готовыми на все боевыми подругами и девушкой по прозвищу Кукла, к которой у Штапича возникают сильные чувства.

Штапича играет Иван Янковский, а сценарий написал сам Артём Ляшенко, волонтёр в реальной жизни. В 2010-м он принимал участие в формировании первой в России добровольной поисковой организации "ЛизаАлерт".

Сериал &quot;Плейлист волонтёра&quot;.
Сериал "Плейлист волонтёра".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

"История в сериале не простая - поиск людей и поиск себя. Мой герой, Штапич - персонаж, как будто перекочевавший из "Отпуска в сентябре" и "Полётов во сне и наяву" сюда, в наше время, как герой Хабенского из "В движении", только немного в другом сеттинге. Но это было невероятное путешествие!", - говорит исполнитель главной роли.

В сериале также приняли участие Шамиль Хаматов, Женя Громова, Артём Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Рудёнок, Мила Ершова, Александра Урсуляк, Евгения Дмитриева и другие.

Сериал &quot;Плейлист волонтёра&quot;.
Сериал "Плейлист волонтёра".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Плейлист волонтёра&quot;.
Сериал "Плейлист волонтёра".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Плейлист волонтёра&quot;.
Сериал "Плейлист волонтёра".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Первый эпизод "Плейлиста волонтера" был показан в рамках конкурсной программы Второго российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, где получил сразу 4 награды: главный приз жюри СМИ, сСпециальный приз от "Гильдии кастинг-директоров России" за подбор оригинального актёрского ансамбля, приз за оригинальную музыку и оригинального актёра (Иван Янковский).

После просмотра критики единодушно говорили, что режиссёр Максим Свешников ("Контейнер", "Нефутбол") гармонично сочетает детективную историю о поиске потеряшек с рассказом о том, какие люди приходят в волонтёрское движение. Особый упор делается на то, что в отряде не профессионалы-спасатели, а обычные неравнодушные граждане, у которых полно и своих забот и хлопот, но они, получив оповещение, оставляют дома семьи и отправляются прочёсывать леса. Авторы проекта пыытается разобраться в мотивации их поступков, показать, что они получают от такой работы - ведь на самом деле Штапич, помогая другим, пытается найти себя.

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