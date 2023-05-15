О чём сериал "Борщи" и кто там играет

Сегодня, 15 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера комедийного детектива "Борщи", в котором главные роли играют Пётр Баранчеев, Ольга Павловец, Алексей Шевченков и Михаил Хмуров. Бравые сотрудники полиции успевают и уголовные дела щёлкать, как орешки, и стопку-другую пропустить после работы. У таких умельцев одно другому не мешает! г

В отделе городского УГРО служат два закадычных друга: майор Борщёв и капитан Митрохин. Они не просто многолетние напарники, они как братья - никаких тайн и секретов друг от друга. Если бы не водка, их можно было бы назвать лучшими операми города. Но друзья после работы не прочь пропустить стаканчик другой, поэтому их не ставят в пример, не продвигают по службе. Некоторое время назад к компании примкнул старлей Лесков, и с тех пор они выпивают на троих. А в УГРО их называют "Борщами".

Они - слаженная команда, раскрывшая не один десяток сложных преступлений. Пьянство никак не сказывается на работе. До тех пор, пока городское УГРО не возглавил полковник Савин, прибывший из Москвы. Ждали пенсионера, которого сослали в провинцию, потому что не смог ухватить ничего стоящего в столице, а Савин оказался не только проницательным сыщиком, он человек с активной жизненной позицией и сторонник ЗОЖ, сам никогда не пил и спиртное на дух не переносит. С появлением Савина у не святой троицы возникают серьёзные проблемы, а самая главная из них - новый начальник вводит для них персонально сухой закон.

Сериал "Борщи". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Безусловно, «Борщи» очень дополняют друг друга в работе – у каждого из них своя функция. Они потешные, смешные, трогательные и серьёзные в этом трио. Они будто трио «Меридиан» или три мушкетёра. «Борщи» подарили мне прекрасных друзей: Васю Бриченко и Лёшу Шевченкова. Каждый день было море впечатлений: несмотря на то, что было достаточно тяжело, мы находились в прекрасном расположении духа», - вспоминает о работе Пётр Баранчеев.

