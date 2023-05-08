Хабенский и Бондарчук заработают "Неприличные деньги" на торговле секс-игрушками

Лихие 90-е снова в моде в кино. "Клипмейкеры", "Печень", "Бык"... Сегодня, 8 мая, телеканал ТНТ покажет две премьерные серии комедийного сериала "Неприличные деньги" - дерзкой истории про то, как строили бизнес в 1990-е. Взглянуть на всё это предложат глазами скромного преподавателя, которому придётся против своей воли окунуться в суровый мир бизнеса ельцинской России.

В центре сюжета - преподаватель провинциального института, кандидат экономических наук, который отчаянно пытается применить свои теоретические знания на практике. Однако "надёжные" бизнес-схемы постоянно дают сбой, и сменить протёртые штаны из ГДР на новенькие джинсы из Америки никак не получается. А тут ещё и сын, пойманный в школе на воровстве, вынуждает идти на крайние меры и обращаться за помощью к бандитам.

Сериал "Неприличные деньги". Пресс-слёжба телеканала ТНТ.

В итоге главный герой оказывается втянут в мутную схему с опасными кредиторами и неприличными товарами, которые ему придётся продавать, просто чтобы остаться в живых. Ведь теперь он - хозяин первого в родном городке секс-шопа, и ему срочно нужно сделать так, чтобы такие диковинные для местного населения товары, как "Пещера Аладдина" и "Банан-хулиган", как следует продавались, чтобы его сын не оказался в колонии для несовершеннолетних, а жена - "моделью" в мужском клубе.

Сериал "Неприличные деньги". Пресс-слёжба телеканала ТНТ.

Сериал погрузит зрителей в атмосферу, когда Советский Союз только-только распался, и жители независимой страны пытались адаптироваться к новой реальности, в которой каждый выживает как может. Кто-то живёт на одну зарплату, а кто-то - активно продаёт купленные в Польше джинсовые куртки, зарабатывая на новые квартиры и машины за счёт дефицитного товара. Авторы сериала говорят со зрителем на серьёзные темы социального расслоения и погружают в начало ельцинской эпохи через острые диалоги, тонкую работу с образами, драйвовый экшн, дерзкий юмор и неожиданные повороты сюжета.

Сериал "Неприличные деньги". Пресс-слёжба телеканала ТНТ. Сериал "Неприличные деньги". Пресс-слёжба телеканала ТНТ. Сериал "Неприличные деньги". Пресс-слёжба телеканала ТНТ.

"Неприличные деньги" могут похвастаться мощнейшим актёрским составом. В сериале снялись: Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина, Максим Лагашкин, Ирина Розанова, Роман Курцын, Владислав Ценёв и другие.