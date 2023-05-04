Раскрепощённая Анна Зайцева идёт на смелые эксперименты, чтобы найти мужа в сериале «Отчаянная невеста»

Сегодня, 4 мая, в онлайн-кинотеатре KION от МТС состоится премьера сериала «Отчаянная невеста». Откровенное драмеди расскажет о сложностях, с которыми наши современники сталкиваются в поисках любви. Все пять серий эротической комедии будут доступны зрителям в день премьеры.

33-летняя Алиса (Анна Зайцева) состоит в отношениях с женатым Лукасом (Пьер Бурель) и уверена, что возлюбленный вот-вот разведётся. Однако мечты о совместном будущем с любимым рушатся, когда девушка узнает, что жена любовника ждёт третьего ребёнка.

После скандального расставания мать Алисы (Юлия Ауг) убеждает дочь, что в её тридцать с хвостиком шансов выйти замуж и родить практически не осталось, нужно торопиться. Мама уверена: пора заканчивать с поисками себя и бросать занятия в киношколе, чтобы сосредоточиться на поиске мужа. Мама и дочь заключают договор: в течение года Алиса должна найти мужа и забеременеть, иначе ей придётся рожать от Паши (Василий Михайлов), сына маминой подруги. Он тоже умный, саркастичный и талантливый, но ему также не везёт в любви, и он компенсирует отсутствие отношений просмотром порно.

Сериал «Отчаянная невеста». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Отчаянная невеста». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Отчаянная невеста». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

У Алисы нет ни карьеры, ни семьи, ни финансовой стабильности в жизни, но зато достаточно упорства. Главное — найти мужчину, который будет удовлетворять её как духовно, так и физически: для раскрепощенной и открытой к сексуальным экспериментам Алисы последнее особенно важно. Свои поиски идеального кандидата она решает запечатлеть на камеру, чтобы затем превратить отснятый материал в курсовую работу для киношколы.

Сериал «Отчаянная невеста». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

«Я бы хотела поблагодарить все своих партнёров за то, что набрались смелости и пошли со мной в это актёрское путешествие и на откровенные сцены, которых было снято много, за поддержку и открытость. На площадке это было невероятно ценно, партнёрские взаимоотношения со всеми сложились очень хорошие», — рассказала исполнительница главной роли.