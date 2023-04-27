Сотрудники «СМЕРШа» Яценко и Маковецкий проведут «Операцию «Неман» накануне Дня Победы

Сегодня, 27 апреля, в онлайн-кинотеатре Wink состоится премьера мини-сериала «Операция «Неман», в котором снялись Александр Яценко, Алексей Кравченко, Андрей Смоляков и Сергей Маковецкий. В день премьеры будут доступны сразу все пять эпизодов военно-исторической драмы, сообщает пресс-служба сервиса. А уже 7 мая на канале РЕН ТВ состоится всероссийская телепремьера сериала, снятого по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова «Момент истины».

Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобождённой советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-разыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина (Александр Яценко) должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара Советской армии. Контрразведчики во главе с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удаётся ускользнуть…

Кадр из сериала «Операция «Неман». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Богомолов против всех

С одной стороны, союз литературы и кино успешен и продуктивен, с другой они часто вступают в противоречия. Одним из самых критически настроенных авторов в нашей стране являлся писатель-фронтовик Владимир Богомолов.

Его роман «Момент истины» был впервые опубликован в 1975 году в журнале «Новый мир», выдержал более ста изданий и переведён на 37 языков. По мнению многих критиков, это самый знаменитый в истории отечественной литературы роман о работе контрразведки во время Великой Отечественной войны. Поэтому кинематографисты не могли не обратить на него внимание.

Первым за экранизацию в середине 1970-х взялся известный литовский кинорежиссёр Витаутас Жалакявичюс, но сразу же столкнулся к сопротивлением Богомолова. Ознакомившись со сценарием, писатель внёс более 1000 правок в текст! Имея связи в КГБ, он давил на съёмочную группу и в итоге, пользуясь своими высокими партийными связями, остановил съёмки.

Кадр из фильма «В августе 44-го». Скриншот.

Нечто подобное Богомолов попытался сделать и в 2000 году, когда роман на «Беларусьфильме» экранизировал Михаил Пташук. В фильме «В августе 44-го» играли Евгений Миронов, Юрий Колокольников, Алексей Петренко, Александр Балуев и их актёрский талант, плюс режиссёрское мастерство сработали на зрителя, фильм стал хитом. Более того, получил две премии «Ника» — «За лучший звук» и открытие года Владислав Галкин. Однако писатель остался и здесь недоволен результатом, но времена ЦК КПСС прошли, поэтому ограничился лишь тем, что убрал своё имя из титров.

Кадр из фильма «В августе 44-го». Скриншот.

По словам писателя, из картины вырезали множество важных эпизодов, содержавших в себе психологические характеристики героев, ход их мышления и описывавших суть работы органов контрразведки, в результате чего фильму не хватало масштаба и он не дотянул до уровня прозы. Дескать за два часа передать дух романа не получилось.

Пять серий вместо фильма

Создатели новой экранизации «Момента истины» — телеканалы РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компания Star Media Vision — решили учесть все прежние замечания автора и рассказывают историю в формате мини-сериала, который объединяет традиции советского военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить на экране масштабные и зрелищные экшен-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадёрскими трюками. Автором идеи проекта выступил генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Кадр из сериала «Операция «Неман». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Кадр из сериала «Операция «Неман». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Кадр из сериала «Операция «Неман». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Кадр из сериала «Операция «Неман». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

«Операция «Неман» будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев. Все они шаг за шагом разрушали планы врага и делали Победу неизбежной. В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряжённый шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное — это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним», — уверен директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

Кадр из сериала «Операция «Неман». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Кадр из сериала «Операция «Неман». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Кадр из сериала «Операция «Неман». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Режиссёрское кресло занял Сергей Виноградов, который снял три последних сезона хита Первого канала «По законам военного времени». В сериале снялись Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин).