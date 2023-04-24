Что ждёт Екатерину Климову в шестом сезоне сериала «По законам военного времени»

Один из самых рейтинговых телефильмов Первого канала, военно-исторический сериал «По законам военного времени», 24 апреля вернётся к зрителям с новым, уже шестым сезоном.

Режиссёром новых серий стал Сергей Виноградов, принимавший участие в производстве четвёртого и пятого сезонов сериала. «Я был уверен, что пятый сезон — это финал истории. Но видя, как проект полюбился зрителям, мы решились на приквел. Каждая серия — это отдельная история, новое расследование. Светлана Елагина в исполнении Екатерины Климовой будет связующим звеном во всех историях.

Сериал „По законам военного времени 6“. Пресс-служба Первого канала.

Также будут активно задействованы Мирский в исполнении Максима Дрозда и Федоренко Григорий Иванович, которого сыграет Александр Панкратов-Чёрный. В картине „По законам военного времени-6“ будет много экшена, сцен боевых действий, потому что этот период Великой Отечественной войны один самых напряжённых», — рассказал режиссёр проекта.

Сериал «По законам военного времени 6». Пресс-служба Первого канала. Сериал «По законам военного времени 6». Пресс-служба Первого канала. Сериал «По законам военного времени 6». Пресс-служба Первого канала.

Действие «По законам военного времени 6» вернёт зрителей в ноябрь 1941 года. Немецкие войска продолжают наступление и вплотную подходят к Москве. После выполнения боевого задания в Харькове Елагина (Екатерина Климова) и Мирский (Максим Дрозд) прибывают в Ростов-на-Дону. Им предстоит выяснить местонахождение Рокотова, который остался прикрывать отступление. А также пережить первую оккупацию Ростова, расследовать череду запутанных преступлений и выйти на след диверсантов, которых представители военной прокуратуры будут судить «по законам военного времени».

«Этот сериал помогает поверить в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Моя героиня своим примером демонстрирует невероятную стойкость духа, умение преодолевать опасные моменты и при этом верить в светлое и доброе. И, конечно же, эта история о любви», — уверена Екатерина Климова.