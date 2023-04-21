Ваша песенка спета: кого уже разоблачили в четвёртом сезоне шоу «Маска»

30 апреля телеканала НТВ в прямом эфире покажет долгожданный финал четвёртого сезона шоу «Маска». Один из самых загадочных и интригующих проектов российского телевидения по-прежнему привлекает к себе внимание и бьёт рекорды популярности у зрителей.

Зрители вместе с жюри пытаются разгадать, кто скрывается под той или иной маской. И надо сказать, это у них получается весьма неплохо — процент отгаданных участнико очень высок! В это воскресенье, 23 апреля, определятся все участники финала. Гусеница, Мандрил, Мамонтёнок, Пудель и Скорпион — кто-то из них окажется лишним. Накануне второго полуфинала предлагаем вам вспомнить всех участников, которые уже выбыли из проекта.

Под маской Дикобраза скрывался Вадим Казаченко

Номинация шоу «Маска». Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

В первом выпуске члены жюри проявили великодушие и никого не отправили домой. Драматизм с разоблачением начался со второй передачи. В номинации оказались Дикобраз, Лисёнок и Шаурма. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должна Шаурма. А члены жюри спасли Лисёнка. Первым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал Дикобраз. Никому из членов жюри не пришло в голову, что под этой маской может скрываться певец, заслуженный артист России Вадим Казаченко, солист культовой поп-группы «Фристайл».

Шоу «Маска-2023». Второй выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

«Никаких подтекстов в выборе Дикобраза нет, ну разве что он моя противоположность — я совсем не колючий. Дышать в маске я более-менее мог, как-то приспособился. А вот с обзором были большие проблемы — я практически ничего не видел. У Дикобраза получилась очень тяжёлая голова, и при каждом движении она так и норовила съехать куда-то вперёд. Но если ты принял решение участвовать в шоу, то должен быть в состоянии справиться со всеми неудобствами», — рассказал на прощание Вадим Казаченко.

Под маской Лисёнка скрывалась Яна Рудковская

Номинация шоу «Маска». Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам третьего выпуска в номинации оказались Скунс, Пиковая Дама и Лисёнок. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должна Пиковая Дама, а раздельное решение жюри раскрыло личность Лисёнка, под маской которого скрывалась Яна Рудковская.

Шоу «Маска-2023». Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Мне совсем не обидно покидать шоу в самом начале. Не то что бы я устала, просто понимаю, что моя миссия в проекте на этом окончена. Я так и думала, что меня раскроют после третьего-четвёртого выпуска. В „Маске“ так много хороших больших артистов, которые вокально в разы сильнее меня и заслуживают идти дальше», — сказала Яна Рудковская, сняв маску.

Под маской Шаурмы скрывалась Евгения Медведева

Номинация шоу «Маска». Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам четвёртого выпуска в номинации оказались Скунс, Пиковая Дама и Шаурма. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должен Скунс, а мнения членов жюри разделились — решающим стал выбор председателя жюри Филиппа Киркорова: он признался, что его сердце отдано Пиковой Даме, и, попросив прощение у Шаурмы, решил снять маску именно с неё. Никто из звёздных детективов не смог назвать личность Евгении Медведевой.

Под маской Шаурмы скрывалась Евгения Медведева. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Огромное спасибо зрителям, которые невероятно поддерживали сегодня, потому что в этих костюмчиках певец, не певец ты, но трудновато выступать. Честно, буду скучать, я обожаю свою маску Шаурмы. Я такая дурная выхожу, что-то там скачу — это прикольно», — поделилась своими эмоциями фигуристка, которая за последние пару лет появилась во многих телепроектах.

Под маской Пиковой Дамы скрывалась Жасмин

Номинация шоу «Маска». Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам пятого выпуска в номинации оказались Скунс, Феникс и Пиковая Дама. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должен Скунс. В итоге четвёртым конкурсантом, раскрывшим тайну своей личности, стала заслуженная артистка России, певица Жасмин.

Под маской Пиковой Дамы скрывалась певица Жасмин Пресс-служба телеканала НТВ.

«Любому артисту хочется дойти до финала, но покидать проект не обидно. Наверное, потому, что до этого я уже попадала в номинацию и была морально готова к тому, что Пиковая Дама в этом выпуске удалится в своё королевство, — рассказала певица. — Я на сцене более 20 лет, но шоу „Маска“ даже для меня — это совершенно новые уникальные впечатления, замечательный проект, от которого я получила огромное удовольствие и приятное послевкусие».

Под маской Феникса скрывалась Виктория Дайнеко

Номинация шоу «Маска». Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

В шестом выпуске в результате зрительского голосования в номинацию на вылет попали Ворон, Феникс и Скунс. Для немногословного Ворона это была первая номинация, для Феникса — вторая, а вот для Скунса уже четвёртая. В итоге пятым конкурсантом, раскрывшим тайну своего образа стал Феникса, под маской которого скрывалась Виктория Дайнеко.

Под маской Феникса скрывалась Виктория Дайнеко. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Когда маска была снята, у меня были противоречивые чувства. С одной стороны, это облегчение, потому что участие в проекте — это достаточно серьёзная работа, большой труд. С другой стороны, конечно, было обидно, потому что мне кажется, что я могла бы ещё очень много интересного показать, но так распределились звёзды в нашем жюри. Мы много успели, но не всё: в планах были очень классные песни, неожиданные, амбициозные, красивые», — сказала Виктория на прощание.

Под маской Ворона скрывался Ваня Дмитриенко

Номинация шоу «Маска». Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

В седьмой программе в тройку претендентов на выбывание попали Хомяк, Мандрил и Ворон. Благодаря зрителям Мандрилу удалось избежать разоблачения. Последнее слово оставалось за судьями — им предстоял определиться, кто останется — Хомяк или Ворон. Судьба номинантов в этот раз оказалась в руках Тимура Родригеза. Он заявил, что выгонять впервые попавшего в голосование Хомяка несправедливо, поэтому маску должен снять Ворон.

Под маской Ворона скрывался Ваня Дмитриенко. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Этот костюм — противоположность моему характеру. Ворон — очень сдержанный, серьёзный, с такой лёгкой надменностью. А я всё-таки простой, общительный. И повеселиться могу, и похихикать. Этот образ я выбирал самостоятельно, хотелось что-то очень контрастное», — рассказал Ваня.

Под маской Скунса скрывалась SHENA , дочь Валерии

Номинация шоу «Маска». Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

В восьмом выпуске в номинации оказались Гусеница, Горностай и Скунс. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу «Маска» должна Гусеница. Членам жюри предстояло сделать нелёгкий выбор и решить, кто покинет шоу — Горностай или Скунс. Пример настоящего мужества и честности продемонстрировала Валерия — подозревая, что под маской Скунса прячется её дочь SHENA, она всё равно проголосовала за её уход.

Под маской Скунса скрывалась дочь Валерии - певица Shena. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Я никак не рассчитывала дойти так далеко. Я была рада снять маску ещё и потому, что последние два с половиной месяца была абсолютно без выходных. „Маску“ я воспринимаю как яркий большой эксперимент. Я искренне желаю каждому участнику победы. Хотя для меня те, кто согласился участвовать в этом проекте, — уже победители», — рассказала участница после разоблачения.

Под маской Горностая скрывалась Диана Анкудинова

Номинация шоу «Маска». Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам девятого выпуска в номинации оказались Хомяк, Горностай и Пудель. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу «Маска» должен Хомяк. Членам жюри предстояло сделать нелёгкий выбор, в итоге маску сняли с Горностая. Единогласно члены жюри решили, что под этой загадочной маской скрывается Диана Анкудинова — победительница второго сезона и обладательница Гран-при суперсезона международного вокального конкурса «Ты супер!» и победительница проекта «Шоумаскгоон».

Под маской Горностая скрывалась Диана Анкудинова. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Не могу сказать, что я совсем не расстроилась. Обидно, конечно. Однако я прошла большой путь в этом проекте и получила колоссальный опыт. Продержалась девять выпусков, причём достойно, с интересными номерами. Поэтому повода расстраиваться у меня, в общем-то, и нет, хотя побеждать, особенно в телепроектах, я люблю. Я очень благодарна судьбе за этот проект, за то, что меня позвали. Это было классно, спасибо каждому члену замечательной команды «Маски», — сказала на прощание Анкудинова.

Под маской Хомяка скрывалась Анита Цой

Анита Цой. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам первого полуфинала в номинацию на вылет на этот раз попали Хомяк, Пудель и Гусеница. Грызун оказался в номинации в третий раз, пёсик — во второй, личинка — в первый. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу «Маска» должен Пудель. Членам жюри предстояло сделать нелёгкий выбор. Филипп Киркоров и Регина Тодоренко захотели в этот вечер снять маску с Гусеницы, а Тимур Родригез, Валерия и Алексей Воробьёв решили, что раскрыть тайну свой личности должен Хомяк. Ко всеобщему удивлению и восторгу под этой маской скрывалась Анита Цой.

Анита Цой. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Всё, что хотела сделать в «Маске», — сделала. Интерес к артисту в маске достиг своего апогея среди зрителей и членов жюри. Всем уже не терпелось найти под маской загадочную, неуловимую Аниту Цой — мем четырёх сезонов шоу. Я счастлива, что мне удалось так долго водить за нос всех членов жюри. Я очень довольна тем, как мы с Хомяком выступили на шоу. Шалость удалась», — рассказала напоследок Анита Цой.