Филипп Киркоров оказался не готов к неожиданной встрече с «женщиной своей мечты» в шоу «Маска»

В эфир телеканала НТВ вышел десятый выпуск четвёртого сезона шоу «Маска». Девятым конкурсантом, раскрывшим тайну своей личности, стала народная артистка России Анита Цой: она скрывалась под маской Хомяка.

По итогам первого полуфинала в номинацию на вылет на этот раз попали Хомяк (песня My Heart Will Go On), Пудель («Опера № 2») и Гусеница («Somebody to Love»). Грызун оказался в номинации в третий раз, пёсик — во второй, личинка — в первый. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу «Маска» должен Пудель — 61%. На втором месте Хомяк — 22,6%, на третьем Гусеница — 16,4%.

Членам жюри предстояло сделать нелёгкий выбор и решить, кто покинет шоу — Гусеница или Хомяк. Филипп Киркоров и Регина Тодоренко захотели в этот вечер снять маску с Гусеницы, а Тимур Родригез, Валерия и Алексей Воробьёв решили, что раскрыть тайну свой личности должен Хомяк.

Свой путь в шоу Хомяк начал с зажигательной «Федерико Фелини» Galibri & Mavik: жюри решили, что это кто-то молодой и, возможно, из блогосферы. Спустя неделю Филипп Киркоров признался, что Хомяк — один из самых любимых его героев этого сезона, а сам озорной зверёк вышел на сцену и исполнил «Были танцы» певицы Бьянки. Зрители скандировали «Молодец», а у звёздных судей появилось несколько версий: Аня Покров, Аделина Сотникова, Анна Семенович и Таисия Повалий. На протяжении следующих нескольких выпусков Хомяк удивлял, зажигал, пел в разных манерах, синхронно танцевал с балетом, искромётно шутил и даже твёркал…

«Пароход» Леонида Агутина с элементами йодля, рэп в стиле Серёги и его «Чёрного бумера», кантри-песня Cotton-Eyed Joe и хит Rock This Party Боба Синклара приводили в восторг каждый раз. К первоначальным версиям добавилось много новых: Карина Кросс, Саша Савельева, Глюкоза, Надежда Ангарская, Мария Кравченко и даже Азамат Мусагалиев, а местами — Анита Цой! К седьмому выпуску даже Филипп Киркоров решил, что это Анита, и добавил: «Если там она, то это гениально!». Но спустя неделю, послушав и посмотрев два номера Хомяка с песнями группы «Ленинград» «Кабриолет» и «Вчера» Алсу, Филипп отказался соглашаться с коллегами в том, что под этой маской скрывается Анита Цой.

Сердца всех членов жюри тронула исполненная Хомяком композиция — My Heart Will Go On Селин Дион. Вместе с Валерией Тимур Родригез сделал вывод, что Хомяк прежде избегал лиричных песен, чтобы жюри не разгадали, что перед ними… Анита Цой. С ними согласился и Алексей Воробьёв.

«Кошмар какой-то. Сумасшествие! Это имя здесь вообще нельзя называть, навязываете уже десятую программу подряд», — взмутился Киркоров. Регина предложила версию Карины Кросс, а сам Филипп — Ани Лорак.

Когда Хомяк снял маску, у Филиппа пропал дар речи. Певец не мог поверить, что большинство коллег были правы, и Анита Цой наконец-то стала участницей шоу. «Нет, нет. Этого не может быть», — буквально закричал Киркоров. Он объяснил, по какой причине артистка мерещилась ему во многих масках. По его словам, «у нее синтетический образ и голос», и периодически подобным пользовались многие персонажи. «Когда ты сняла маску, я, ей Богу, чуть сознание не потерял. У меня затряслись руки, ноги», — признался поп-король.

«Хомяк выступил в 10 программах из 12. Конечно, у него был готов номер и на 11 выпуск и запланированы песни для выхода в финал. Я готовилась к выступлениям заранее. Но, скажу абсолютно честно не кривя душой, всё, что хотела сделать в „Маске“, — сделала. Как только я начала петь лирику, поняла, что меня точно узнают. Но и интерес к артисту в маске достиг своего апогея среди зрителей и членов жюри. Всем уже не терпелось найти под маской загадочную, неуловимую Аниту Цой — мем четырёх сезонов шоу. Я счастлива, что мне удалось так долго водить за нос всех членов жюри. Я очень довольна тем, как мы с Хомяком выступили на шоу. Шалость удалась», — рассказала напоследок Анита Цой.

Также в первом полуфинале были два новых героя — Мумия и Мышонок, каждый из них после выступления раскрыл тайну своей личности. Так, под маской Мумии скрывался эстрадный певец Ярослав Сумишевский. А Наташа Королёва запутала всех членов жюри, находясь в маске Мышонка.