Ах, какая женщина! Фото самых эффектных образов певицы Валерии в шоу «Маска»

Невероятно, но факт: 17 апреля звезда российской эстрады Валерия отмечает 55-летие! На вопрос, верит ли она в это сама, певица со смехом качает головой: «Не верю! Я ориентируюсь на внутренние ощущения и на то, что вижу в зеркале, а это ну никак не совпадает с цифрой в паспорте. Стараюсь реже туда заглядывать!».

2023-й год в семье певицы Валерии вообще богат на праздничные даты: кроме неё самой, маме певицы скоро 85, а ещё юбилеи у двух её детей и невестки. А ещё скоро 20 лет, как она вышла замуж за своего продюсера Иосифа Пригожина.

Любимый супруг не перестаёт восхищаться Валерией. «Моя жена — фантастический пример для подражания. Если мы говорим о настоящем бриллианте в России, то Валерия — это самый настоящий, чистый бриллиант, который я когда-либо встречал. Оправа у него — в моём лице — так себе. А сам бриллиант — восхитительный!», — как всегда прямолинеен Пригожин.

Под маской Ананаса во втором сезоне скрывался Иосиф Пригожин. Пресс-служба телеканала НТВ.

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Валерия. Пресс-служба телеканала НТВ.

Весна у певицы выдалась активной — она снималась в фотосессияхвыступала на корпоративахготовила своё большое шоу иконечно, же отгадывала звёзд на шоу «Маска». «С каждым новым сезоном делать это становится всё сложнее и сложнее. С одной стороныу нас уже большой опытс другой — всё больше и больше опыта и у создателей шоу. Они отлично знаюткак наилучшим образом спрятать артистаготовят соответствующие костюмы.

Что бы мы там себе ни придумывали, какие бы методы ни избирали, — все это разбивается об изощренную маскировку наших героев, в том числе и вокальную. Интересен также подбор участников проекта. Порой непрофессиональный вокалист творит на сцене настоящие чудеса», — рассказывает певица.

Валерия. Пресс-служба телеканала НТВ.

Перед зрителями Валерия предстаёт в необычных нарядах, заставляя обсуждать свой каждый новый образ. Сколько бы не перевоплощалась в сказочных и литературных персонажей Регина Тодоренко, самая лучезарная блондинка российской эстрады приковывает к себе не меньше, а то и больше восхищённых взглядов. Вычурности в её образах меньше, но это всегда роскошно и элегантно! Прям как у классиков — во всех ты, душенька, нарядах хороша! Предлагаем в день её рождения полюбоваться на самые эффектные образы певицы во всех сезонах шоу «Маска».