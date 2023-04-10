Занозины не продаются! Дед Захар защищает родную хату от алчных застройщиков в новом сериале «Против всех»

В центре сюжета — семья Занозиных и её глава, дед Захар, который наотрез отказывается продавать своё «родовое гнездо» — добротный деревянный дом застройщику современного ЖК, хотя тот уже вырубил лес вокруг участка, осушил пруд, возвёл большую часть комплекса, а на место халупы собирался сделать детскую площадку.
Но упрямый Захар готов идти до конца, даже когда недовольные соседи устраивают митинги протеста, пишут всякие гадости на его заборе, внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбляется в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец), а его сыновья Витёк и Герман (Сергей Лавыгин) могут покалечить друг друга в битве за любимую женщину (Александра Урсуляк). И у него есть для этого все основания…
Через воспоминания главы семейства создатели показывают, какие драматические события происходили в родовом гнезде, объясняя упорство с которым дед Захар защищает свою собственность. И в эти моменты у многих зрителей на глазах могут проступить и слёзы…
Добрынин по первоначальной задумке должен был играть Роберта — владельца компании-застройщика. Причём он сам предложил авторам сериала нескольких кандидатов на роль Захара: Юрия Назарова («Горячий снег», «Земля Санникова»), Александра Михайлова («Мужики!», «Любовь и голуби») и ныне покойного Бориса Невзорова («Найти и обезвредить»). Но уже пройдя пробы, Добрынин позвонил своему агенту и попросил записать его на повторные, но уже на роль деда.
«Захар — человек, у которого есть память, и он её бережёт. Он помнит своего деда, своего прадеда, он хранит семейный очаг. Я по жизни такой же. Поэтому мне очень близок и герой, и проект в целом», — признался актёр.
Теперь, что касается дома во дворе ЖК. Продюсеры отсмотрели порядка 20 жилых комплексов в Москве и Подмосковье. В результате в подмосковных Люберцах был найден жилой комплекс, а администрация района согласилась пустить на территорию съёмочную группу со всеми декорациями.
Результатом остались довольны все! «Я бесконечно восхищён нашими художниками — какое чудо они сотворили среди этих новостроек, — делится впечатлениями исполнитель главной роли Николай Добрынин. — У нас на участке цветут яблони, ягоды зреют! Я на даче сажаю — вообще не растёт, а здесь посадили — и растёт».