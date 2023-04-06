Антона Васильева настигнет расплата за справедливость в новом сезоне «Невского»

Сценарист Андрей Тумаркин продолжает испытывать своего героя на прочность. Напомним, в первом сезоне жену Семёнова сажают в тюрьму, во втором он живёт с этой проблемой, а в финале получает тяжелое ранение — все это дало виток для новых сюжетных поворотов… А в конце пятого главный герой… оказывается в СИЗО.
Суд арестовал Павла после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. Татьяна Белова (Виктория Маслова) вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда.
Подполковник Юрий Окунько (Николай Горшков) возглавляет УМФД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовёт к себе в команду Андрея Михайлова (Андрей Гульнёв), который решает продолжить службу в органах. В это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник всё ещё на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семёнов, которому грозит тюрьма.
Любители экшен-жанра не будут разочарованы шестым сезоном «Невского». Сюжет изобилует перестрелками, драками, погонями в лучших традициях сериала. Повышая эмоциональный градус и выводя героев из зоны психологического равновесия, сценаристы делают это без ущерба для зрелищности.
В новом сезоне «Невского» усилена женская линия: миром правит любовь. Виктория Маслова вновь вернулась к роли Татьяны Беловой. «Мою героиню в шестом сезоне ждёт масса новых приключений, и потребуется немалая сила воли и характера, чтобы преодолеть все трудности. Будет гораздо больше сцен, где мне придется применять силу, это непросто, но держит в тонусе», — рассказывает актриса.
Съёмки картины прошли в Санкт-Петербурге. Одной из самых необычных локаций стал бывший следственный изолятор «Кресты». Знаменитая тюрьма уже не функционирует, но создателям проекта удалось получить доступ на закрытый объект для проведения съёмок. «Несколько месяцев подряд я целовал утром детей, говорил: „Папа едет на работу“ — и ехал в тюрьму на съёмки… Даже слегка прикоснувшись к этому миру, начинаешь вдвойне ценить минуты, проведённые на свободе рядом с близкими людьми», — говорит исполнитель главной роли.