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Антона Васильева настигнет расплата за справедливость в новом сезоне «Невского»

После месяца томительных повторов в эфире НТВ 10 апреля состоится премьера нового, шестого сезона остросюжетного детектива «Н tвский». С первого сезона сериал входит в списки самых рейтинговых проектов отечественного ТВ, а роль майора Семёнова стала звёздной для Антона Васильева.

Сериал "Невский 6".
Сериал "Невский 6".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Сценарист Андрей Тумаркин продолжает испытывать своего героя на прочность. Напомним, в первом сезоне жену Семёнова сажают в тюрьму, во втором он живёт с этой проблемой, а в финале получает тяжелое ранение — все это дало виток для новых сюжетных поворотов… А в конце пятого главный герой… оказывается в СИЗО.

Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Суд арестовал Павла после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. Татьяна Белова (Виктория Маслова) вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда.

Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Подполковник Юрий Окунько (Николай Горшков) возглавляет УМФД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовёт к себе в команду Андрея Михайлова (Андрей Гульнёв), который решает продолжить службу в органах. В это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник всё ещё на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семёнов, которому грозит тюрьма.

Любители экшен-жанра не будут разочарованы шестым сезоном «Невского». Сюжет изобилует перестрелками, драками, погонями в лучших традициях сериала. Повышая эмоциональный градус и выводя героев из зоны психологического равновесия, сценаристы делают это без ущерба для зрелищности.

Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.

В новом сезоне «Невского» усилена женская линия: миром правит любовь. Виктория Маслова вновь вернулась к роли Татьяны Беловой. «Мою героиню в шестом сезоне ждёт масса новых приключений, и потребуется немалая сила воли и характера, чтобы преодолеть все трудности. Будет гораздо больше сцен, где мне придется применять силу, это непросто, но держит в тонусе», — рассказывает актриса.

Сериал &quot;Невский 6&quot;.
Сериал «Невский 6».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Съёмки картины прошли в Санкт-Петербурге. Одной из самых необычных локаций стал бывший следственный изолятор «Кресты». Знаменитая тюрьма уже не функционирует, но создателям проекта удалось получить доступ на закрытый объект для проведения съёмок. «Несколько месяцев подряд я целовал утром детей, говорил: „Папа едет на работу“ — и ехал в тюрьму на съёмки… Даже слегка прикоснувшись к этому миру, начинаешь вдвойне ценить минуты, проведённые на свободе рядом с близкими людьми», — говорит исполнитель главной роли.

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