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Павел Деревянко проводит работу над ошибками в сериале «Сансара»

Сегодня, 6 апреля, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера восьмисерийной драмы «Сансара» с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус в главных ролях. Главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала одноимённая песня Басты, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Сериал "Сансара".
Сериал "Сансара".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Герой Деревянко после угарной юбилейной вечеринки попадает во временную петлю, и чтобы выйти из нее, ему предстоит искупить грехи прошлого и переосмыслить свою жизнь.

«Сансара» — это история о человеке, который потерял настоящее и застрял в прошлом. Время для него идет в обратную сторону, каждый новый день начинается утром предыдущего. Чтобы вернуться к нормальному течению времени, герою предстоит исправить совершённые ошибки, но для начала их нужно признать, а с этим у него большие проблемы.

Сериал &quot;Сансара&quot;.
Сериал «Сансара».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Сансара&quot;.
Сериал «Сансара».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Сансара&quot;.
Сериал «Сансара».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

«Чаще всего, совершая действия, мы не задумываемся об их последствиях. И только оказавшись в критической ситуации, начинаем разматывать события — анализировать в обратном направлении содеянное. Сериал „Сансара“ поднимает вечную и актуальную для каждого человека тему: все поступки имеют значение. И очень круто, что такую сложную философскую проблему авторы сериала рассказали в драйвовом и развлекательном формате с прекрасными актерами в главных ролях», — говорит Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko.

Сериал &quot;Сансара&quot;.
Сериал «Сансара».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Фантастический сеттинг, вдохновленный контрамоцией (термин для обозначения обратного движения во времени) братьев Стругацких из повести «Понедельник начинается в субботу», и эзотерические смыслы самого понятия «Сансары» только подчёркивают реальность проблем, стоящих перед главным героем в исполнении Павла Деревянко. А героиня Кристины Асмус попытается пролить свет на эту историю. В кадре компанию Асмус и Деревянко составили Ольга Сутулова, Константин Крюков, Павел Чинарёв, Илья Борисов, Ольга Лапшина и другие.

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