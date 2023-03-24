Андрей Мерзликин замрёт, умрёт и воскреснет во втором сезоне сериала «И снова здравствуйте!»

Сегодня, 24 марта, Андрей Мерзликин — звезда фильмов «Бумер» и «Качели», сериалов «Художник» и «Триггер», один из немногих российских артистов, способных похвастаться целой галереей народных образов, отмечает 50-летие. А уже завтра, 25 марта, в онлайн-кинотеатре ИВИ состоится премьера второго сезона сериала «И снова здравствуйте!», в котором он играет заглавную роль. Вот такой подарок!

Напомним, комедия рассказывала о приключениях бандита по имени Борис. Однажды он решает завязать с криминалом и открыть кондитерскую, но в в тот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге.

Сериал «И снова здравствуйте!». kino-teatr.ru

Там восставший из мёртвых герой знакомится с Артёмом — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя

кости.

Сериал «И снова здравствуйте!». kino-teatr.ru Сериал «И снова здравствуйте!». kino-teatr.ru Сериал «И снова здравствуйте!». kino-teatr.ru

Во втором сезоне Борис хочет довести дело до конца — вернуть свои деньги. Но его самого преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль — становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным.

Сериал «И снова здравствуйте!». kino-teatr.ru Сериал «И снова здравствуйте!». kino-teatr.ru Сериал «И снова здравствуйте!». kino-teatr.ru Сериал «И снова здравствуйте!». kino-teatr.ru

К своим ролям в проекте вернутся Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Аглая Тарасова, Павел Чинарев и Любовь Толкалина, сообщает пресс-служба ИВИ. Во втором сезоне к ним присоединятся Николай Наумов, Игорь Миркурбанов, Илья Любимов и Полина Гухман. Показ новых серий пройдёт по принципу Netflix — все 10 эпизодов выйдут на ИВИ одновременно.