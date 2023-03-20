Павел Прилучный торгуется с Дьволом за мёртвые души в сериале «Предпоследняя инстанция»

Сегодня, 20 марта, на канале ТНТ состоится телепремьера второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой, сообщает пресс-служба телеканала. Сериал, созданный для онлайн-кинотеатра Okko, получил хорошие отзывы зрителей и критиков, был продлён на второй сезон, а позднее показан в эфире ТНТ.

Сюжетов о том, как герои попадают на тот свет и пытаются что-то изменить в своей судьбе для возвращения на землю, множество. В «Предпоследней инстанции» решили над этим посмеяться. По сюжету главные герои Максим и Валентина (Павел Прилучный и Ирина Розанова) работают в Управлении по распределению душ. Они появляются в жизни человека за 24 часа до его смерти и решают, куда ему — в рай или ад. Действуют при этом в своих меркантильных целях: Максим хочет заработать, а Вера пытается определить в рай любимого мужа.

Cериал «Предпоследняя инстанция». kinopoisk.ru

С момента событий первого сезона прошёл год. Возглавляемое Максимом (Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает исправно. Но всё в одночасье меняется, когда души сразу отправляются в ад вместо рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника.

Cериал «Предпоследняя инстанция». kinopoisk.ru

Исправить ситуацию можно только одним способом — убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что он получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращённый ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).

Cериал «Предпоследняя инстанция». kino-teatr.ru Cериал «Предпоследняя инстанция». kino-teatr.ru Cериал «Предпоследняя инстанция». kino-teatr.ru

Во втором сезоне к своим ролям также вернутся Фёдор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Яна Кошкина и Сергей Епишев. А образы новых героев воплотят Равшана Куркова, Никита Тарасов, Виктор Добронравов, Елена Морозова, Андрей Пынзару, Зепюр Брутян и другие.