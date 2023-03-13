13 марта
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Храброе сердце: Ирина Пегова спасает грудничков, карьеру и семью в новых сериях «Акушерки»

Медицинские сериалы пользуются не меньшим спросом, чем криминальны триллеры об отважных полицейских. Даже в таком обыденном месте, как приёмный покой, могут разыгрываться страсти поистине шекспировских масштабов. Создаётся ощущение, что они просто не сходят с экранов телевизоров. Юбилейный 10-й сезон «Склифосовского» сменил давно ожидаемый «Тест на беременность». Не успел закончиться и он, как в в эфире телеканала «Россия» начинается показ мелодрамы «Акушерка. Новые серии».

Сериал "Акушерка".
Сериал "Акушерка".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Талантливый врач-акушер (Ирина Пегова) становится заведующей родильным отделением крупной многопрофильной больницы в Озёрске. Формально это понижение, но она довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а можно, наконец, вернуться к любимому делу — помогать младенцам рождаться на свет. И самое приятное, что рядом — её коллега и возлюбленный Сергей Зуев (Ярослав Бойко).

Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Они счастливы и не расстаются ни дома, ни на работе. Но однажды в отделении случается пожар, и его последствия переворачивают всю жизнь Татьяны. Теперь ей предстоит спасать не только новорожденных и их мам, но и свою собственную семью…

И жизнь, и слёзы, и любовь

«Я хочу поаплодировать нашим авторам сценария: им вновь удалось придумать интересные, остросюжетные и действительно захватывающие истории. В нашем сериале есть всё, что хотят видеть зрители: эмоции, любовь, драма, приключения, интрига и, конечно, вечные ценности — семья и дети. Дети и момент их рождения — это то чудо, которое не оставляет равнодушным никого», — говорит Станислав Либин, режиссёр сериала.

Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В новых сериях зрители увидят ещё больше сложных и интересных медицинских историй. И как бы ни «горела» главная героиня на любимой работе, она всё так же хочет устроить свою личную жизнь и обрести простое женское счастье. Но, когда в стенах больницы разворачивается настоящий детектив и ведётся следствие, сделать это оказывается не так легко.

«Думают, что Ира реально принимает роды»

Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Главную роль в сериале исполняет заслуженная артистка России Ирина Пегова. Её героиня с первых серий полюбилась зрителям. «Ирина очень органична в этой роли, — рассказывает режиссёр Станислав Либин, — она не просто талантливая актриса, она ещё и профессионал высокого уровня, и потому полностью погружается в роль, всецело отдается ей, по-настоящему учится, как нужно обращаться с инструментами, накладывать швы… И всё это видно на экране. Поэтому многие зрители на полном серьёзе думают, что Ира реально принимает роды. Это ли не есть проявление высшего профессионализма артиста?»

В главных ролях — настоящие младенцы

Съёмки нового сезона проходили в Минске в частных клиниках и платных роддомах. Съёмочная группа снимала в настоящих больничных коридорах, кабинетах и операционных, где в это время в палатах по соседству находились реальные пациенты. Поэтому главным условием во время съёмок было работать максимально тихо, чтобы не мешать роженицам.

Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Акушерка&quot;.
Сериал «Акушерка».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В ролях новорожденных малышей снимались настоящие младенцы, и это было ещё одной непростой задачей, потому что съёмочной группе приходилось подстраиваться под режим малыша и «ловить» на камеру, как он ест, спит или
бодрствует.

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