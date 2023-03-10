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Вот это да! Ирина Пегова оказалась сотрудницей службы внешней разведки!

В понедельник, 13 марта, на СТС состоится премьера 17-серийного комедийного сериала «Моя мама — шпион», в котором домохозяйку с прошлым тайного агента сыграла Ирина Пегова. Актриса, в послужном списке которой была акушерка, оперная дива, пионервожатая и даже императрица, теперь сыграет Джеймса Бонда в юбке.

Сериал "Моя мама - шпион".
Сериал "Моя мама - шпион".
Пресс-служба телеканала СТС.

По сюжету скромная домохозяйка Даша Цветаева (Ирина Пегова) забыла, что когда-то была звездой спецотдела внешней разведки. После активации памяти, стёртой 20 лет назад, к ней возвращаются бойцовские навыки, а вместе с ними и дерзкий характер. Теперь её не узнает муж-дантист (Георгий Дронов), властная свекровь (Ирина Розанова) и наглый сосед (Владимир Епифанцев). Кроме перемен в личной жизни, новую Дашу ждут поиски разведчика-предателя в компании брутального коллеги по спецотделу и экс-жениха (Владимир Вдовиченков).

Сериал &quot;Моя мама - шпион&quot;.
Сериал «Моя мама — шпион».
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Моя мама - шпион&quot;.
Сериал «Моя мама — шпион».
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Моя мама - шпион&quot;.
Сериал «Моя мама — шпион».
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Моя мама - шпион&quot;.
Сериал «Моя мама — шпион».
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Моя мама - шпион&quot;.
Сериал «Моя мама — шпион».
Пресс-служба телеканала СТС.

По словам Ирины Пеговой, на съёмках главным испытанием для неё стали не многочисленные каскадёрские трюки, а языки: «В одной из серий моя героиня говорит на трёх языках. Вот это было сложно — выучить все эти фразы на немецком, французском, японском. В другой сцене надо было говорить ещё и по-корейски».

Сериал &quot;Моя мама - шпион&quot;.
Сериал «Моя мама — шпион».
Пресс-служба телеканала СТС.

В сериале герои пользуются микроавтобусом для прослушки и оригинальными гаджетами, изготовленными специально для проекта: ручкой-пистолетом, мультибраслетом, очками-тепловизором и шпионским биноклем.

Сериал &quot;Моя мама - шпион&quot;.
Сериал «Моя мама — шпион».
Пресс-служба телеканала СТС.

В отличие от своего героя, опытного разведчика, Владимир Вдовиченков мечтает о других гаджетах: «Я бы хотел скатерть-самобранку, шапку-невидимку и ковёр-самолёт. Просто, наверное, я уже не в том возрасте, когда интересны шпионские штучки. У меня недавно появилась собака. Лучше с ней проведу время, чем с прибамбасами».

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