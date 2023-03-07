Новая «Почка» и сердечная побочка: KION покажет продолжение хита со стервозной героиней Любови Аксёновой

В праздничный день, 8 Марта, онлайн-кинотеатр KION от МТС начинает показ второго сезона авантюрной комедии «Почка». В одном из самых обсуждаемых проектов прошлого года, Любовь Аксёнова сыграла, пожалуй, самую яркую роль в карьере. В смешении жанров у создательниц проекта получилась ироничная, едкая и при этом горькая история о семейных отношениях и жажде жизни.

Преступление и наказание

Меркантильная и расчётливая офицер пожарнадзора Наталья Кустова (Любовь Аксенова) привыкла к роскоши. Брендовая одежда, просторная квартира, безупречная машина — все это результат взяток, которые сотрудница пожарной инспекции без зазрения совести собирает во время проверок. Короче, коррумпированная по самые внутренности. С ними-то у неё и возникают проблемы: отказывают сразу обе почки. Необходима срочная пересадка.

Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

В запасе осталось всего три месяца. Донора найти непросто: близкие родственницу ненавидят и не хотят делиться органами, в официальной очереди ей выдают порядковый номер — триста пятый. И если совести у циничной мизантропки нет, то упорства навалом: девушка держится за жизнь наманикюренными ноготками, острыми каблуками и своей маленькой продажной душой.

В гоголевской традиции

Фанатам Любови Аксёновой пропускать трагикомедию ни в коем случае нельзя — хотя они и так наверняка в курсе. Поэтому обращаем внимание всех остальных. Её героиня — сложная, одновременно вызывающая отторжение и симпатию. По мере того, как мы знакомимся с её семьёй и историей, мы понимаем, что её бессердечие и цинизм — это реакция на жестокость мира вокруг, желание выжить в нем любой ценой.

Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

«Почка» — сериал практически в гоголевской традиции, в котором насквозь коррумпированная российская действительность подана с иронией, а за фасадом авантюрной истории о погоне за желанной почкой скрывается притча о превращении взяточницы в человека.

Персонаж Любови Аксёновой доказал, что в российском кинематографе могут быть героини, вызывающие симпатию прежде всего харизмой, а не только внешностью, «сахарной» добротой и потаканием общественным нормам «правильного» поведения.

«Причинению добра»

Не удивительно, что безжалостное и бодрое драмеди с остросоциальным подтекстом получило продолжение.

Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

В Хорватии Наташе Кустовой удачно пересадили почку мамы Миши, бывшего соседа по диализу. Новая почка хорошо прижилась, но дала побочный эффект: появились навязчивые видения и непреодолимая страсть к Мише. Наташе нельзя в Москву — там на неё повесили уголовное дело. Но видения становятся мучительными — и Кустова принимает решение вернуться в Россию и спасти Мишу.

Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

В столице она сталкивается с проблемой: Миша женат и совсем не жаждет быть спасённым. Он намерен дождаться своей очереди за донорской почкой и не хочет иметь совершенно ничего общего с Наташей. Миша — 71-й в листе ожидания на пересадку, поэтому у Натальи появляется план: надо помочь остальным 70 пациентам, чтобы операция объекта её страсти прошла легально. Впереди зрителя ждут приключения Наташи по «причинению добра» и поиск ответа на главный вопрос — научится ли Кустова не только желать, но и любить.

Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал «Почка». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Если в первом сезоне героиня Любови Аксеновой училась сопереживать людям, то во втором, по словам создателей, «Наташа учится любить»: ей придётся узнать, как строятся здоровые человеческие отношения. Она привыкла идти напролом и добиваться своего при помощи манипулирования, шантажа и хитрости, вот только Миша, герой Григория Чабана, такого общения не приемлет. Поэтому ей снова приходится проявить чудеса смекалки, силу характера и способность меняться — и учиться отказывать своим мимолётным желаниям.