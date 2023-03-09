Милош Бикович перешёл дорогу «крёстному отцу» Сербии

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера 10-серийного российско-сербского криминального боевика «Балканский ветер» с Милошем Биковичем и Оксаной Акиньшиной в главных ролях. Это своеобразное продолжение фильма «Южный ветер» — крупнейшего проекта на Балканах за последние 10 лет.

В центре сюжета — конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (Милош Бикович) и куратора сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек). Вражда начинается из-за участка земли в сербской глубинке, по которому пройдёт часть газопровода и где пересекаются интересы российских и американских спецслужб.

Сериал «Балканский ветер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Спасаясь от наёмников, Мараш оказывается в России, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Оксана Акиньшина) и невольно становится причастным к гибели её брата. На Петара объявляется тотальная охота. Он становится мишенью для сербских, российских и американских спецагентов, а также могущественных мафиозных кланов всей Юго-Восточной Европы. Под угрозой не только жизнь самого Мараша, но и его жены, сына, родителей и многочисленных друзей.

Сериал «Балканский ветер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

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Сериал «Балканский ветер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал «Балканский ветер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал «Балканский ветер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

«Я очень дорожу этим проектомв котором не только исполняю главную рольно и являюсь одним из продюсеров. Я вложил в него много сил и энергии. Это хорошая возможность для зрителей заглянуть в подпольный мрачный мир с безопасной дистанцииузнать этот мир и сделать свои выводы. Я благодарен моим российским коллегам-актёрамкоторые приняли участие в этом сериале», — говорит Милош Биковичпродюсер и исполнитель главной роли в сериале «Балканский ветер».

В сериале также приняли участие Алексей Гуськов, Алексей Гришин и Александр Устюгов. Помимо российских актёров в проекте снялись и международные артисты, в числе которых Эрик Робертс, Уильям Болдуин, Предраг Мики Манойлович, Миодраг Радонич, Йована Стойилькович.

Последний раз Милош Бикович появлялся в российском кино в сериале «The Телки» и мелодраме «Хочу замуж».