Кажется, Надежда Бабкина за время ведения «Модного приговора», настолько привыкла к эфиру, то не мыслит своего существования без телепередач. Участия в составе жюри творческих конкурсов для неё мало! В эту субботу, 18 марта, на телеканале НТВ состоятся сразу две премьеры: второй сезон шоу «Страна талантов» и совершенно новый проект — «Модный vs Народный». В обоих проектах яркая артистка играет ведущие роли. Но и это ещё не всё.

Шоу «Модный vs Народный» займёт в эфире место передачи «Основано на реальных событиях». Герои мейковер-шоу нуждаются в преображении своей внешности и стиля. Двое ведущих в лице Надежды Бабкиной, представляющей команду «народных» стилистов, и знаменитого эксперта моды Владислава Лисовца — лидера «модных» — помогут участникам измениться.

Телешоу «Модный vs Народный». Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу «Модный vs Народный». Пресс-служба телеканала НТВ. «Модный vs. Народный». Пресс-служба телеканала НТВ.

Оценивать и голосовать за наиболее понравившийся образ будут 12 экспертов. В финале каждого эпизода знатоки моды должны будут проголосовать за наиболее понравившийся образ, но окончательное решение останется всё же за героиней программы — ей предстоит выбрать, какой из предложенных нарядов ей понравился больше всего.

Телешоу «Страна талантов». Пресс-служба телеканала НТВ.

А вечером состоится премьера второго сезона шоу «Страна талантов», в котором одаренные люди со всех уголков России демонстрируют свои уникальные умения. За главный приз будут бороться 80 участников: вокалисты, музыканты, танцоры, творческие коллективы. Звёздное жюри, как и в прошлом году, возглавит Надежда Бабкина, также судейские кресла займут ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди, хореограф Егор Дружинин и певец Ярослав Сумишевский. А ведущим проекта вновь станет Алексей Воробьев.

Телешоу «Страна талантов». Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу «Страна талантов». Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу «Страна талантов». Пресс-служба телеканала НТВ.

В каждом выпуске члены жюри будут выбирать своего кандидата на победу. Таким образом, если жюри единогласно проголосуют за одного участника, он автоматически станет победителем выпуска. В случае, если мнения разделятся и претендентов на победу окажется несколько, тогда фаворита определят зрители в зале при помощи голосования.

Надежда Бабкина:

«У меня очень много званий, но больше других я горжусь званием народной артистки — то есть, артистки, отмеченной любовью и доверием народа, из которого я сама вышла. Я очень рада, что это доверие распространяется не только на мою сценическую деятельность, но также и на другие сферы. Именно поэтому я стала настоящим народным экспертом на телеканале НТВ — и в шоу «Модный vs Народный» и во втором сезоне проекта «Страна талантов».

А ещё на НТВ скоро выйдет новое шоу «Прошу, прости!». Его ведущей тоже станет Бабкина. Как уверяет пресс-служба канала, основная цель проекта — помирить близких друг другу людей, между которыми возникли разногласие и недопонимание. Герои программы встретятся лицом к лицу и попробуют восстановить утраченную когда-то связь. В каждом эпизоде проекта зрители будут знакомиться с историями людей, которые по какой-то причине разошлись много лет назад «Прошу, прости!» поможет найти нужные слова и преодолеть ссоры.

Сейчас идут съёмки. О дате премьеры будет сообщено дополнительно.