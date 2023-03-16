Васильев и Хромченко остались в прошлом: с кем теперь Надежда Бабкина будет выносить «модный приговор»

Видимо, больше нам не суждено увидеть программу «Модный приговор». Во всяком случае, в том видее, как мы её увидели в последний раз в феврале прошлого года. Подданный Франции Александр Васильев уехал на новую родину, Эвелина Хромченко потерялась из поля зрения, а Надежда Бабкина прочно «прописалась» в проектах канала НТВ («Страна талантов»). В субботу, 18 марта, на этом канале выйдет новое шоу «Модный vs. Народный», которое совместит в своей концепции идеи многих мейковер-шоу отечественного ТВ.

В основу проекта ляжет давнее противостояние двух ценителей красоты — народной артистки России Надежды Бабкиной и знаменитого эксперта моды Владислава Лисовца.

Телешоу «Модный vs. Народный». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Модой я интересовалась всегда. Обязательно привозила из заграничных гастрольных поездок интересные вещицы — то кофточку синтетическую ярко-жёлтого цвета, то сапоги-чулки, то красную юбку лакированную. Я приходила в институт на занятия народного хора, непременно опаздывая секунд на пять. Открывала дверь, здоровалась, а весь хор при виде меня издавал изумлённое: „О-о-о-о-о“. А уж когда я стала ведущей одного из телепроектов, посвящённых моде, сам бог велел интересоваться тенденциями.

Телешоу „Страна талантов“. Пресс-служба телеканала НТВ.

С тех пор прошло более десяти лет. Можно сказать, институт дважды окончила и получила новую профессию. Я стала опытнее, вмиг всё просекаю: что подойдёт корпулентной женщине, что стройную украсит, что фигуристой будет хорошо… Для многих я стала примером для подражания. Глядя на меня, зрительницы думают: „Значит, и мы так тоже можем!“ Поэтому, безусловно, я считаю себя экспертом и готова к соревнованиям», — говорит Надежда Бабкина.

Героинями программы станут обычные женщины, которые решили кардинально изменить свою жизнь, начав с преображения. Два новых образа будет выбрано командой «народных» стилистов во главе с Надеждой Бабкиной, а ещё два — профессиональными стилистами под руководством Владислава Лисовца.

Телешоу «Модный vs. Народный». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Если честно, то никакого соревновательного азарта я не ощущаю по той простой причине, что у всех людей абсолютно разное чувство прекрасного. Каждый из нас будет делать и предлагать нашим героиням что-то своё, и, наверное, это больше вопрос выбора, что конкретному человеку ближе. Зато есть огромный азарт показать зрителям, насколько мода многогранна! Именно это больше всего меня вдохновляет. Я хочу показать зрителям новые сочетания, яркие, необычные, какими смелыми могут быть образы. Я иду на шоу, чтобы получать удовольствие от своей работы», — говорит Владислав Лисовец.

Телешоу «Модный vs. Народный». Пресс-служба телеканала НТВ.

В каждом выпуске определять команду победителя будут 12 модных экспертов, среди которых звёздные стилисты, дизайнеры, модели и другие известные личности. В финале каждого эпизода знатоки моды должны будут проголосовать за наиболее понравившийся образ, но окончательное решение останется всё же за героиней программы — ей предстоит выбрать, какой из предложенных нарядов ей понравился больше всего.