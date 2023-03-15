Почему «Импровизаторы» с ТНТ ушли к его главному конкуренту: фото с нового места работы

В самом конце 2022 года стало известно, что телеканал ТНТ закрыл шоу «Импровизация». Об этом сообщили участники проекта — Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко — в своём телеграм-канале. Но долго скучать без любимых комиков зрителям не придётся — команда легендарной «Импровизации» нашла себе новый дом! Уже 16 марта в эфире СТС состоится премьера комедийного шоу «Импровизаторы».

Век Воли не видать!

В комедийном телепроекте «Импровизаторы» на сцене встретятся четыре комика, которые на ходу сыграют миниатюры на заданные темы. В каждом выпуске постоянных участников ждёт новый гость, который приготовит для них неожиданные задания. Герои не подозревают, что именно придётся играть, ведь в этом проекте совсем нет сценария, а значит, шоу получится таким, каким его видит приглашённая звезда. В новом варианте у программы не будет ведущего — на ТНТ модератором ситуаций выступал Павел Воля.

Телешоу «Импровизация». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Одним из гостей первого сезона стал ведущий спортивного шоу «Суперниндзя» и обладатель бриллиантовой кнопки YouTube Дмитрий Масленников. «Мы поддерживаем проекты друг друга. Вот так вместе идём рука об руку, нос к носу. Так что в данном случае пришёл не на съёмки, а с друзьями повеселиться», — поделился видеоблогер.

Телешоу «Импровизаторы». ПРесс-служба телеканала СТС.

«В новом сезоне мы делаем ставку на создание больших шоу собственного производства. И проект „Импровизаторы“ идеально ложится в нашу восьмичасовую линейку, которую открыл „Суперниндзя“, а продолжили „Большой побег“ и „На выход!“. Мы рады, что в новом формате останутся не только актёры, но и вся творческая команда — лучшая в жанре импровизации», — говорит Максим Рыбаков, заместитель гендиректора «СТС Медиа» по производству.

Не вписались в новую стратегию

Впервые «Импровизация» вышла в эфир в 2016 году и за это время успела обзавестись внушительной армией фанатов, а четвёрка участников превратилась в настоящих звёзд. За семь лет Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко создали не только популярное телешоу, а целое сообщество комиков-импровизаторов, интернет-проекты («Громкий вопрос» и «Истории», а также два YouTube-канала, которые насчитывают больше 4 млн подписчиков. Участники проекта успешно гастролируют по всей стране и благодаря им появились соревнования с участием команд, выступающих в данном жанре.

Телешоу «Импровизация». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Тем удивительнее стала информация о том, что проект больше не будет выходить на ТНТ из-за низких рейтингов. В декабре прошлого года пресс-служба телеканала прокомментировала случившееся так: «Телевизионный эфир живёт по своим правилам и законам, и, к сожалению, в эфире проект „Импровизация“ показывал доли гораздо ниже средних и пользовался у ТВ-аудитории меньшей популярностью, чем в

Сети».

Фанаты не спасли

Многие связали закрытие шоу с недавней сменой руководства телеканала — судачили, что и. о. директора телеканала Тина Канделаки с самого начала недолюбливала юмористов. Поэтому, когда в своей стратегии новый директор канала сделала упор на фильмы и сериалы, вопрос о закрытии «Импровизации» стал делом времени.

Телешоу «Импровизация». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Новость о закрытии «Импровизации» вызвала волну возмущений среди зрителей. В итоге Канделаки предложила недовольным челлендж — фанатам проекта предстояло доказать свою преданность проекту. Для того чтобы «Импровизация» продолжала выходить в эфир, фанаты должны были подписаться на канал шоу на видеохостинге Rutube. Если до конца 2023 года количество подписчиков преодолело бы миллион, то проект был бы спасён. К сожалению, этого не случилось и теперь весёлая четвёрка комиков будет феерить на СТС, но название пришлось поменять на созвучное.

Телешоу «Импровизаторы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Импровизаторы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Импровизаторы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Импровизаторы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Импровизаторы». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Импровизаторы». Пресс-служба телеканала СТС.

Примечательно, что это не первый трансфер звёзд ТНТ на соперничающий телеканал. Ранее к конкурентам уходили Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Михаил Галустян, но большими рейтинговыми достижениями похвастаться не могли. Какая судьба ждёт «Импровизаторов» покажут время и рейтинги.