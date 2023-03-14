14 марта
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Телешоу
"Слабое звено" с Марией Киселёвой сменило название и место показа

Жюри «Маски» разоблачило фаворитку Филиппа Киркорова: фото Пиковой Дамы без маски

В эфир телеканала НТВ вышел пятый выпуск нового сезона шоу «Маска». На сей раз проект покинул персонаж, у которого сложились особенные отношения с председателем жюри Филиппом Киркоровым. Поп-король открыто выражал Пиковой Даме свою симпатию, хвалил её выступления, называл своей королевой. Однако она постоянно попадала в номинации, поэтому его коллеги-судьи решили, что пришло время с ней попрощаться.

Под маской Пиковой Дамы скрывалась певица Жасмин
Под маской Пиковой Дамы скрывалась певица Жасмин
Пресс-служба телеканала НТВ.

Свой путь в шоу «Маска» Пиковая Дама сразу начала с козырей — она исполнила легендарную композицию «Всё могут короли». Во время выступления Филипп Киркоров практически кричал: «Цой! Цой!». Конечно, он предположил, что под этой королевской маской может скрываться Анита Цой. Спустя неделю Пиковая Дама спела хит Люси Чеботиной «Солнце Монако»: у Валерии появилась новая версия — Жасмин, а Регина Тодоренко назвала имя Юлианны Карауловой.

Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

После хита Ирины Аллегровой «Императрица» Филипп опять услышал Аниту Цой, а Регина — Славу и Этери Бериашвили. «У любви, как у пташки крылья» привели всех зрителей в восторг, они аплодировали ей, а Филипп лишь восклицал: «Хороша!». В пятом выпуске Пиковая Дама покорила всех, исполнив хит группы ABBA Dancing Queen, и снова услышала в свой адрес «Браво!».

Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам выпуска в номинации оказались Скунс, Феникс и Пиковая Дама. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу «Маска» должен Скунс. Членам жюри предстояло сделать нелёгкий выбор и решить, кто покинет шоу — Феникс или Пиковая Дама. В итоге Филипп Киркоров выступил за то, чтобы участие в проекте продолжила Пиковая Дама, остальные члены жюри поддержали Феникса.

Под маской Пиковой Дамы скрывалась певица Жасмин
Под маской Пиковой Дамы скрывалась певица Жасмин
Пресс-служба телеканала НТВ.

В итоге четвёртым конкурсантом, раскрывшим тайну своей личности, стала заслуженная артистка России, певица Жасмин. «Любому артисту хочется дойти до финала, но покидать проект не обидно. Наверное, потому, что до этого я уже попадала в номинацию и была морально готова к тому, что Пиковая Дама в этом выпуске удалится в своё королевство, — рассказала певица. — Я на сцене более 20 лет, но шоу „Маска“ даже для меня — это совершенно новые уникальные впечатления, замечательный проект, от которого я получила огромное удовольствие и приятное послевкусие».

Под маской Пиковой Дамы скрывалась певица Жасмин
Под маской Пиковой Дамы скрывалась певица Жасмин
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Шоу «Маска-2023». Пятый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Участница рассказала и чем руководствовалась при выборе репертуара: «Я шла от образа. Поэтому и песни у меня были соответствующие: „Императрица“, „Всё могут короли“, Dancing Queen. Например, спела бы я условную „Ягоду-Малину“ Хабиба, убеждена, что получился бы хороший номер, но по образу такая песня не подходит королеве, поэтому все аналогичные варианты я отметала».

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость