«Студия Союз» покинула ТНТ и устроит «Битву каверов» на СТС

Телеканал СТС переживает самые глобальные потрясения за последние 10 лет. После того как пост генерального директора покинул Вячеслав Муругов и всё хозяйство Первого развлекательного принял Александр Акопов, сетка канала подверглась серьёзной ревизии. Теперь вместо фильмов в вечернем прайм-тайме ставка делается на развлекательные шоу — от квестов и викторин до «весёлых стартов» и музыкальных шоу.

Появление в эфире «Суперниндзя» и «Большого побега» не стало откровением для зрителей. Первый стал калькой с «Русского ниндзя», который уже выходил на СТС, а второй чем-то напоминает и «Форт Боярд», и «Полный блэкаут», производство которых канал не смог продолжить из-за введения санкций против российских телеканалов. Более смелым шагом стала перекупка легендарной телеигры «Слабое звено» с Марией Киселёвой, которое получило новое название — «На выход!». А дальше пошли сенсации одна громче другой.

Телешоу «Импровизаторы». Пресс-служба телеканала СТС.

Во-первых, СТС пригласил к сотрудничеству четвёрку весёлых комиков из «Импровизации», которые не вписались в стратегию Тины Канделаки, нового босса ТНТ. Она решила делать ставку на сериалы и реалити-шоу, избавившись от большинства игровых и музыкальных шоу. Так Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко переместились с 19-й на 13-ю кнопку и стали называться «Импровизаторами».

Телешоу «Студия Союз». Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу «Студия Союз». Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу «Студия Союз». Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу «Студия Союз». Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу «Студия Союз». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Во-вторых, новое пристанище у главного конкурента нашла и потерявшая место в эфире ТНТ «Студия Союз», которой занимаются чемпионы Высшей лиги КВН — 2014. На СТС они сделали музыкально-развлекательную программу «Битва каверов», ведущим которой стал Айдар Гараев. «Талантливые музыканты исполнят любимые песни в непредсказуемых жанрах. Например, „Вечерний звон“ зазвучит по-новому в стиле минимал-техно, а „Песенку Чебурашки“ споют в в индийском стиле», — интригует ведущий.

Телешоу «Битва каверов». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Битва каверов». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Битва каверов». Пресс-служба телеканала СТС.

В шоу будут участвовать больше 40 музыкальных групп из разных городов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и с Кубы. В каждом выпуске команды представляют свои версии известных российских хитов, а жюри и зал, вмещающий 500 зрителей, голосуют за лучших. В конце сезона зрителей ждёт большой трёхчасовой суперфинал, который определит победителя шоу и обладателя 5 миллионов рублей. Таких денег на СТС не разыгрывали давно!

Телешоу «Битва каверов». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Битва каверов». Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу «Битва каверов». Пресс-служба телеканала СТС.

Оценивать выступления будут два постоянных члена жюри — Сергей Жуков и Клава Кока и один звёздный гость. В первых выпусках приглашёнными судьями станут Ида Галич, Сергей Светлаков, Владимир Сычёв, Регина Тодоренко, Роман Постовалов и Анатолий Цой.

За 25 лет конкуренции два телегиганта лишь раз обменивались проектами: в 2002-м с СТС на ТНТ переехали «Окна» — прародитель всех скандально-постановочных ток-шоу на российском ТВ.

Примечательно, что «Битва каверов» будет выходить в пятницу вечером, а значит его прямыми конкурентами станут «Голос» на Первом канале и «Моя мелодия», новый музыкальный проект «России 1» с Николаем Басковым. Новое шоу СТС, в котором некоторые усматривают элементы тээнтэшной «Конфетки», должно по-настоящему удивить зрителей ярким и стильным зрелищем, иначе на их место снова вернутся неувядаемые «Уральские пельмени».

Телешоу «Битва каверов». Пресс-служба телеканала СТС.

Продолжение следует?

Активная инвентаризация проектов может привести к тому, что из всех юмористических форматов на ТНТ останутся, вероятно, только Comedy Club, Stand Up, «Женский стендап», «Comedy Баттл» и «Концерты». Например, Ирина Мягкова подтвердила, что съёмки «Открытого микрофона» приостановлены, а «красавчик» Азамат Мусагалиев в интервью подкасту Басты «Вопрос ребром» подтвердил, что из сетки ТНТ исчезнут три проекта с его участием. Речь идёт о «Музыкальной интуиции», «Я тебе не верю» и «Где логика?».

Телешоу «Где логика?» Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу «Где логика?» Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу «Двое на миллион». Пресс-служба телеканала ТНТ.

По неподтверждённой информации, на СТС может переехать и викторина со звёздами «Двое на миллион». Шоу вроде бы получит новое название — «Обратный отсчёт», а ведущим вместо Павла Воли станет легенда СТС Александр Пушной.