«Джон Уик 4»: как Киану Ривз стал главным героем ураганных боевиков

Киану Ривз всегда любил экшен: «На гребне волны», «Скорость», «Матрица»… Но после того как он снял кожаный плащ Нео, его преследовали творческие неудачи, а карьера приходила в упадок. Казалось, из этой ямы ему уже не выбраться, однако в жизни актёра случился «Джон Уик» — боевик про стильного наёмного убийцу, вставшего на путь мести.

Первый фильм вышел в 2014-м, быстро превратился в культурный и кассовый феномен, и теперь всем ясно, что эта роль и Киану просто созданы друг для друга. 23 марта на большие киноэкраны выходит уже четвёртая часть «проклятого пути» хладнокровного киллера. Чего стоит ждать зрителям?

Оправданная жестокость

Уже первая часть наглядно показала, что при большом желании и умении можно снять классный боевик без заумных речей о долге и справедливости, приглашения звёзд 1980-х и цитат из классики жанра. Мастерски поставленных драк, зрелищных, но реалистичных спецэффектов, щепотки чёрного юмора и толики абсурда оказалось достаточно, чтобы получился чертовски крутой фильм. И всё это не не снижая возрастного рейтинга и не идя на сделки с совестью.

«Джон Уик». kinopoisk.ru

Вдруг оказалось, что драки и перестрелки можно снимать не трясущейся камерой и не по принципу «кия, кия — и все в отключке», а со смекалкой и вкусом. Постановка рукопашных поединков была на уровне лучших гонконгских боевиков, их бескомпромиссная, животная жестокость и то, как они сняты, пожалуй, лучшее, что случалось с жанром за последние годы.

«Джон Уик». kinopoisk.ru

Сюжета здесь было ровно столько, сколько нужно, чтобы склеить экшен-сценки между собой в нечто цельное. Мир, созданный сценаристом Дереком Колстадом и воплощённый на экране режиссёром Дэвидом Литчем и бывшим каскадёр Чадом Стахелски, оказался чертовски стильным и привлекательным.

Дружище , мы по тебе скучали!

«Джон Уик». kinopoisk.ru

А главное, «Джон Уик» вернул Киану Ривза на экраны. Его герой настолько страшен и бескомпромиссен, что враги за глаза называют его Баба-яга, но с самого начала зритель видит, как изранена его душа. В этой роли концентрируется весь жизненный и актёрский опыт Киану — одиночество и способность контролировать физическую мощь, хладнокровие и типичная для него уязвимая маскулинность. Это человек, которому нечего терять, который несёт бремя своего прошлого, и это бремя общее и для персонажа, и для актёра.

Зачем собачку обидели?

В финале каждой части герой Киану Ривза оказывался ещё в более плачевном положении, чем вначале. Хотя, казалось бы, куда уж хуже.

«Джон Уик». kinopoisk.ru

В первом фильме Джон Уик отомстил русской мафии за убийство любимой собачки и угон свего авто. Во втором ставки возросли: герой грохнул босса итальянской мафии и злостно нарушил профессиональный кодекс киллеров. За это Уик получил статус «экскомьюникадо»: ему запрещено помогать и при желании можно убить. Сорвать куш хотят многие, и в третьей части Уик отбивался практически от всех ассасинов мира. В четвёртом эпизоде киллеру представится шанс победить Высокий стол — заправляющую преступным миром организацию.

Все на одного

«Джон Уик». kinopoisk.ru

В каждой части главный герой с горем пополам расправлялся с батальоном своих оппонентов, поэтому сценаристам приходилось придумывать ему новых противников. В новой части на авансцену выйдет маркиз де Грамон, которого играет Билл Скарсгард. Во франшизе также дебютируют Хироюки Санада («47 ронинов»), Донни Йен («Три икса: мировое господство»), Клэнси Браун («Горец»), Скотт Эдкинс («Неоспоримый») и поп-звезда Рина Саваяма. Для последней «Уик» станет кинодебютом: режиссёра впечатлили её клипы, в которых певица демонстрировала недюжинные боевые навыки.

Киану Ривз, который всегда тщательно готовится к съёмкам, не изменил своим принципам и на этот раз. Он интенсивно тренировался на протяжении трёх месяцев, освоил нунчаки и прошёл курс экстремального вождения.