Звезда «Боя с тенью» Денис Никифоров завершает боксёрскую карьеру в криминальной драме «Хозяин»

Бывший боксёр Егор Таранцев (Денис Никифоров), который приезжает в родной приморский городок на похороны матери. 20 лет назад он уехал на соревнования и больше не возвращался в эти края. Карьера пошла на взлёт, из любителей он вышел в профессионалы, бился за чемпионский титул в Лас-Вегасе, всё на ринге складывалось удачно, пока однажды врачи не выдали Егору приговор: если он не остановится, то последствия могут быть непоправимы — от инсульта до смерти.

Сериал «Хозяин». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Хозяин». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Хозяин». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Сериал „Хозяин“ стал прекрасным завершением моей боксёрской карьеры в кинематографе. Рад, что логическую точку в этом виде спорта я поставил, исполнив роль замечательного персонажа Егора Таранцева, бывшего чемпиона по боксу. С каскадёрами, работавшими на площадке, мы знакомы давно, поэтому какие-то технические вещи нам удалось осуществить быстро и красиво. Но дублёров у меня не было, все трюки я исполнял самостоятельно. Кстати, в боксёрском зале, где проходили съёмки, висели плакаты с моим изображением из другой кинокартины, посвящённой боксу», — рассказал Денис Никифоров, исполнитель роли Таранцева.

Сериал «Хозяин». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Хозяин». Пресс-служба телеканала НТВ.

Егор был уверен, что вернулся в этот раз в родной город ненадолго, но непредвиденная ситуация полностью изменила его планы: во время конфликта с бандой дальнобойщиков один из них погибает. Егор защищался, для него это была самооборона, но теперь его подозревает полиция и ищут бандиты.

Сериал «Хозяин». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Хозяин». Пресс-служба телеканала НТВ.

В самом же городе всё также неблагополучно, и Егор начинает помогать местным жителям, не допуская беспредела разгулявшейся преступности. Обретя защитника в лице Егора, местные жители обращаются к нему за помощью, для горожан главный герой становится своего рода «хозяином». Это придаёт всё больше уверенности и сил Егору для борьбы и противостоянию всем превратностям судьбы.