И жизнь, и слёзы, и любовь: какие новые «Сказочные мелодрамы» покажут на «Домашнем»

Среди всех телеканалов Россиии «Домашний» выделяется своей ориентацией на женскую аудиторию. Менеджеры канала взяли на себя почётную миссию — дать женщине побыть собой, включить телевизор и выпустить эмоции: завидовать, радоваться, смеяться, злорадствовать, влюбляться. Всему этому есть место в женском мире. Всю весну по будням в вечернем прайм-тайме зрители могут увидеть новые 4-серийные истории о любви, объединённые в линейку «Сказочные мелодрамы». Что покажут на неделе с 20 марта?

«Сто дорог»

Скромный бухгалтер Женя приходит в полное отчаяние, когда бывший муж с новой женой выкрали её дочь Алёну из детского садика. Поиски дочери приводят её в небольшой северный город, куда недавно приехал мужчина с девочкой. Выяснилось, что Женя ошиблась, и отец девочки, бывший следователь Дмитрий, берётся ей помочь в поисках дочери.

Кадр из сериала «Сто дорог». Пресс-служба телеканала «Домашний».

«Я тебя найду» — как заклинание повторяет Женя, готовая на всё в поисках своего ребёнка. Ей предстоит научиться смотреть на мир без «розовых очков», сохранив доброе и отзывчивое сердце. Главные роли исполнили Анастасия Сорокина и Михаил Химичев.

«Время жениться»

Кадр из сериала «Время жениться». . Пресс-служба телеканала «Домашний».

Евгения работает бухгалтером в большой компании. Муж ушёл к другой женщине и ей пришлось самой воспитывать двух дочерей. Старшая Люба — гордость матери, а младшая Вера — причина постоянного беспокойства. Евгения не догадывается, что дочери считают её источником своих проблем и неудач. Сёстры решают, что маме нужна собственная личная жизнь. Всё меняется, когда Евгения принимает решение продать дачу, чтобы решить квартирный вопрос. Она знакомится с риелтором Кириллом и постепенно понимает, что этот уверенный в себе мужчина всё больше ей нравится… В главных ролях — Мария Аниканова и Владислав Резник.

«Удержи меня»

Кадр из сериала «Удержи меня». Пресс-служба телеканала «Домашний».

Ольга, успешная женщина средних лет, в день отъезда в санаторий случайно застаёт своего мужа, преподавателя университета, в объятиях студентки. Она не знает, что это просто нелепое совпадение и совершает необдуманный поступок — знакомится в отпуске с мужчиной. Казалось бы — ничего не значащее знакомство, но муж узнаёт о новом «увлечении» Ольги, и всё запутывается ещё больше… В главных ролях — Анастасия Савосина и Андрей Карако.

«Женить нельзя рассорить»

Кадр из сериала «Женить нельзя рассорить». . Пресс-служба телеканала «Домашний».

Рита и Аня познакомились в роддоме. Рита тогда родила сына Рому, Аня — дочь Машу. Жизнь развела их, но через много лет подруги случайно встретились снова. Обе состоялись в профессии, вот только в личной жизни — полный штиль. Рита давно замужем и любовь превратилась в привычку. Рома стал программистом, дни напролёт сидит за компьютером. Аня рассталась с женатым любовником и сейчас одинока, а Маша вся в работе, думает только о карьере. Эта случайная встреча доставляет немало хлопот Роме и Маше, ведь мамы твёрдо решили их поженить. С этого момента проблемы только начались, ведь их взрослые мамы попали в круговорот событий, которые в корне изменили их жизни… Главные роли исполнили Светлана Антонова, Мария Добржинская, Виталий Кудрявцев и Олег Филипчик.

«Одиночества.net»

Таня Лейкина живёт по инструкциям и расписанию, она уверена, что в её жизни всё прекрасно — перспективная работа, красавец-жених и свадьба не за горами. И вдруг в один день всё рушится: Таню увольняют с работы, а жених уходит к более обеспеченной женщине. Случайно Таня узнает, что он был завсегдатаем сайта знакомств «Одиночества.net», и решает отомстить обидчику — найти «идеального жениха» на этом же сайте.

Кадр из сериала «Одиночества.net». Пресс-служба телеканала «Домашний».

Помогает ей в этом бывший однокурсник — Юрий Грошев. А поскольку это может быть небезопасно, заботливый Юрий начинают вместе с ней ходить на свидания и тайно добывать правдивые сведения о кандидатах. Попав в ряд забавных и опасных ситуаций, Таня постепенно понимает, что тот, кто был всё это трудное время рядом и поддерживал её, как раз обладает всеми качествами «идеального жениха» — они просто созданы друг для друга! Главные роли исполнили Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов.