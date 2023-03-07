За что современные женщины должны быть благодарны феминисткам

Чем большее распространение приобретает феминизм, тем негативнее в обществе складывается образ представительниц этого явления. Чаще всего их представляют какими-то хтоническими чудовищами — небритыми и агрессивными существами, целью своей жизни поставившими унижать и подавлять мужчин. В честь 8 Марта, да и справедливости ради, мы решили напомнить, чем обязаны женщины славному движению феминизма.

Пустое место в мужском мире

Пойдём сразу с козырей. Известно ли вам, что женщины Португалии получили избирательные права наравне с мужчинами лишь в 1974 году, а в Лихтенштейне — только в 1984-м? Вы только представьте: в СССР десять лет назад (в 1963 году) первая женщина-космонавт Валентина Терешкова побывала на орбите, а португальцы на полном серьёзе продолжали считать, что выносить, родить и воспитать ребёнка женщина способна, а вот проголосовать — нет. И ведь рассуждали подобным образом не восточные мужчины, у которых, как ни крути, отношение к женщине весьма специфичное, а, казалось бы, цивилизованные европейцы!

Уверенная в себе девушка. freepik.com/Freepik

Ради избирательного права для женщин французская феминистка Олимпия де Гуж в 1793 году сложила свою хорошенькую головку на гильотине, произнеся перед казнью сакраментальную фразу: «Если женщина достойна взойти на эшафот, то она достойна войти и в парламент». До 1870 года для английского суда женщина была пустым местом. За преступление, которое она совершила в присутствии мужа, отвечал последний. Если она приносила кому-нибудь убыток или вред, то это приравнивалось к убытку, причинённому домашним животным.

Так что право голоса, за которое так самоотверженно боролись Клара Цеткин и Роза Люксембург, было всего лишь ниточкой: потянув за неё, первые феминистки размотали огромный клубок ограничений и лютой дискриминации.

Право покупать

В Англии довольно долго женщина не могла совершать никаких правовых действий. Она не могла даже завещание написать, поскольку в прямом смысле была крепостной своего мужа. А до замужества девушка находилась полностью во власти отца. И во Франции — то же самое. Вплоть до 1964 года женщины не имели права без разрешения мужа начинать бизнес или открывать банковский счёт. А ну-ка представьте, что из вашего кошелька вдруг исчезли все кредитки и банковские карты. Ни кафе с подружками, ни новых туфель, ни путёвки в Турцию без мужского согласия…

Девушка с покупками. freepik.com/lookstudio

В 60-е годы XX века в США покупка дома могла быть оформлена только на мужа. И в купчей значилось: «Оформлено на мистера Джона Дэниэла и супругу». Там имя жены просто не упоминалось! Да что говорить, ещё в 1972 году в газете «Нью-Йорк тайме» опубликовали презабавную историю, как одна женщина не могла снять квартиру, потому что никто не хотел оформлять документы с её подписью. Бедняжке пришлось поехать в психиатрическую клинику, пациентом которой был её муж, и с помощью врачей и сильных транквилизаторов заполучить его подпись.

Право на работу

Сейчас уже трудно назвать такую профессию, которая не была бы освоена слабым полом. Инспекторы ДПС, лётчицы, даже варщицы битума. В наше время женщины стоят у руля десятков государств. Перечень недоступных для женщин профессий в нашей стране сократили в четыре раза: вместо 456 позиций новым приказом Минтруда России утверждено всего 100. Теперь женщины могут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за исключением машинистов строительной техники), быть боцманами, шкиперами и матросами на судне, занимать должность машиниста электричек и скоростных поездов.

Девушка-строитель. freepik.com/senivpetro

Но вот вам статистика: в 1960 году в США женщины составляли всего 6% врачей, 3% юристов и меньше 1% инженеров. Надо ли спрашивать, кто сейчас в основном работает в поликлиниках и больницах по всему миру? А ведь ещё в 1961 году декан одного американского мединститута бесхитростно признавался журналистам: «Да, мы берём женщин, по две на каждый курс чтобы одной не было скучно». Даже большой либерал и умница доктор Спок, по педагогическим книжкам которого до сих пор многие воспитывают детей, однажды высказался: «Если женщины начнут соревноваться с мужчинами, многие из них станут упрямыми и сварливыми».

Право на развод

Развод. freepik.com/senivpetro

В 1908 году в Германии нарушение супружеской верности мужчиной не являлось ещё поводом для развода, разве только в связи с жестокостью, двоеженством, изнасилованием и другими мужскими «слабостями». Судя по опросу, проведённому в США в начале 1970-х годов, 90% американских мужчин искренне считали, что «незамужняя женщина вообще не может быть счастлива». В Великобритании вплоть до 1969 года женщине, чтобы развестись, требовалось в суде доказать вину мужа. Фраза: «Не сошлись характерами» в расчёт не принималась.

Огромные сложности , которые в Италии испытывали пары , решившиеся развестить , доведены до абсурда в фильме «Развод по-итальянски». freepik.com/Freepik

В католической Италии вплоть до 1970 года развод был невозможен в принципе! В 1961 году режиссёр Пьетро Джерми снял фильм «Развод по-итальянски», в котором герой Марчелло Мастроянни убил жену, чтобы жениться на своей новой возлюбленной. Во Франции только в 1985 году официально было признано равноправие мужчин и женщин в браке. А до этого лишь глава семьи мог решать, какую фамилию будет носить его жена и где она будет жить.

Ещё сто лет назад всё то, что сейчас позволено женщинам, было просто немыслимым, невообразимым. Феминистки отвоевали для дам столько прав и свобод, что относиться к ним можно только с большим уважением.

Но отчаянные феминистки раскачали и эту лодку. Теперь женщины почти повсеместно без труда могут разорвать неудачный или несчастливый брак. Если приплюсовать сюда ещё и материальную независимость, то мужчинам волей-неволей приходится считаться с интересами своих половинок. Результат превзошёл все ожидания: за последние 40 лет участие мужчин в домашнем хозяйстве удвоилось, а участие в уходе за детьми утроилось!

Право на ребёнка

Не так давно беременность вне брака или роды без мужа были таким стыдом и позором, что проще утопиться, к чему некоторые несчастные девушки и склонялись. Почему оральные контрацептивы не удостоились какой-нибудь

Нобелевской награды — загадка. Но трудно отыскать событие или вещь в XX веке, которые бы сильнее повлияли на жизнь женщины. Новые противозачаточные средства не просто позволили избегать незапланированной беременности, они дали женщине свободу — вступать в брак позднее, с большей осмотрительностью выбирать мужа. Да и вообще, таблетки позволили женщине вести себя как мужчина!

Мама с ребёнком. freepik.com/cookie_studio

С легализацией абортов в 1970-х женщины США и большинства стран Европы получили право контролировать собственное тело и самостоятельно решать, какое медицинское вмешательство для них допустимо. В наши дни от нежелательной беременности можно обезопаситься, налепив специальный пластырь на плечо. А можно родить себе малыша вовсе без мужского участия, обратившись в банк доноров спермы.

В виде бонуса

Попутно с борьбой за политические и гражданские права удалось отвоевать довольно милые привычки, без которых сейчас трудно вообразить современную женщину. Например, можно запросто постричься коротко или даже совсем налысо, и никто вас за это не осудит. И можно набить татушку. Хотя были времена, когда разрешалось ходить по улице только с косой на голове, да ещё и в платке. Женщины в наше время могут спокойно носить брюки.

Девушка с розовыми волосами и татуировками. freepik.com/nakaridore

А ведь в 1930-м, когда Марлен Дитрих в фильме «Марокко» появилась на экране в смокинге, общественность зашлась в истошных воплях: «Куда катится мир?» Но прошла какая-то пара десятков лет, и брюки прочно осели в гардеробах всех модниц, а за ними шорты и купальники-бикини. Вообще, ещё сто лет назад всё то, что сейчас позволено женщинам, было просто немыслимым, невообразимым. Феминистки отвоевали для нас столько прав и свобод, что относиться к ним можно только с большим уважением.

Конечно, случаются и перегибы. Например, сейчас они вовсю борются за право появляться в публичных местах с голой грудью — мужчинам же не возбраняется щеголять с голым торсом. Чем закончится эта схватка с миром мужчин? Поживем — увидим.